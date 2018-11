Stiri pe aceeasi tema

- Romania se situeaza pe ultimul loc in Uniunea Europeana in ceea ce priveste bugetul alocat pentru sanatate in anul 2017, conform unui raport publicat de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD).

- Conform datelor publicate in raportul „Health at a Glance: Europe 2018”, Romania a alocat in anul 2017 5,1% din PIB pentru sanatate, cel mai mic procent din Uniunea Europeana. Media inregistrata la nivelul Blocului comunitar este de 9,6%, cel mai mare buget fiind alocat in Franta, 11,5% din PIB. De…

- Aproximativ o cincime din cheltuielile din domeniul sanatatii din tarile membre ale Uniunii Europene sunt inutile si ar putea fi realocate pentru o mai buna utilizare, se arata intr-un raport publicat joi de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD), care precizeaza numeroasele modalitati…

- In septembrie, pentru a opta luna consecutiv, Romania a avut cea mai mare rata anuala a inflatiei dintre statele membre ale Uniunii Europene, cu un avans al preturilor de consum de 4,7%, similar cu cel inregistrat in august, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat).…

- "Romania este o țara profund pro-europeana, atat la nivelul clasei politice, cat și la nivelul societații, fapt cunoscut clar la Bruxelles. Acest lucru a fost demonstrat in mod repetat de-a lungul anilor, Romania fiind tocmai unul dintre statele care au incurajat constant consensul in cadrul Uniunii…