- Numarul inmatricularilor de autoturisme second hand a scazut, in Romania, cu aproape 7,29%, in primul semestru al anului, pana la 217.701 de unitati, comparativ cu aceeasi perioada din 2018, cand erau inregistrate 234.794 de exemplare, reiese din...

- Ministrul Muncii Marius Budai sustine ca Romania nu este in criza economica, fapt dovedit de cifre prezentate de Eurostat si Institutul de Statistica, iar la finalul anului bugetul de pensii va intra pe excedent.

- Potrivit unui proiect de act normativ adoptat azi de Senat, cei ce dețin mașini inmatriculate in țara noastra vor putea sa le faca inspecția tehnica periodica (ITP) și in strainatate. Daca va ajunge sa se aplice, aceasta masura le va fi de folos, spre exemplu, romanilor care locuiesc intr-o țara...…

- Cei ce dețin mașini inmatriculate in țara noastra vor putea sa le faca inspecția tehnica periodica (ITP) și in strainatate, potrivit unui proiect legislativ pus recent in dezbaterea senatorilor. Daca va ajunge sa se aplice, aceasta masura le va fi de folos, spre exemplu, romanilor care locuiesc intr-o…

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi creste constant: +12.60% in mai 2019, fata de mai 2018. Dacia este lider. Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au crescut in mai 2019 cu +12.60% fata de mai 2018, atingand un volum de 13.011 unitati. Pe primele 5 luni din 2019, numarul autoturismelor…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au crescut in primele patru luni ale anului cu 22% fata de perioada similara din 2018, la un total de 44.957 de unitati, in timp ce vanzarile de autoturisme second hand au scazut cu 7%, la 145.823 unitati, potrivit datelor ACAROM (Asociatia Constructorilor…

- Premierul Viorica Dancila a explicat, dupa ce datele oficiale la nivel european au aratat ca Romania are o creștere economica de 5%, ca președintele Klaus Iohannis a greșit atunci cand a spus ca PSD are o guvernare eșuata.”Toți cei care au spus ca Guvernul nu merge intr-o direcție buna, ca…

- Numarul autoturismelor noi si second hand inmatriculate in Romania in primele patru luni ale anului a depasit 190.000 de unitati, din care 145.823 de exemplare sunt din categoria "rulate", reiese din statistica Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), consultata…