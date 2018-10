Stiri pe aceeasi tema

- Romania U21 a trecut de reprezentativa similara a Țarii Galilor, scor 2-0, și e la un pas de EURO 2019. Inaintea meciului, in vestiar, elevii lui Radoi au incercat sa se automotiveze. Staff-ul i-a incurajat pe jucatori sa scrie pe tabla ceea ce simt. ...

- Romania U21 și Țara Galilor U21 se ACUM in penultimul meci al grupei de calificare pentru EURO 2019. Partida e liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Pro X. live » Romania U21 - Țara Galilor U21 0-0 Urmarește AICI partida liveTEXT Fanii naționalei au inceput deja sa soseasca la stadion. Sunt așteptați aproximativ…

- Romania U21 și Țara Galilor U21 se infrunta astazi, de la 19:00, in penultimul meci al grupei de calificare pentru EURO 2019. Partida e liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Pro X. live de la 19:00 » Romania U21 - Țara Galilor U21 Urmarește AICI partida liveTEXT Echipele probabile: Romania: I. Radu - Boboc,…

- Acum fix 10 ani, naționala de tineret evolua cu calificarea pe masa impotriva Țarii Galilor tot acasa: am pierdut la scor de neprezentare. Romania - Țara Galilor se joaca vineri, de la ora 19:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Pro X. Romania nu mai merge de 20 de ani la turnee finale U21, insa,…

- Ieri, fostul senator Daniel Savu s-a prezentat la Parchetul General, pentru a fi audiat in cazul unei plangeri care ii vizeaza pe procurorii Mircea Negulescu si Lucian Onea. La intrarea in sediul Parchetului General, Daniel Savu a declarat ca a fost chemat in legatura cu o plangere penala pe care a…

- Parinții lui Alex Pașcanu, Alin și Oana, au batut tot drumul din Anglia pentru a-l vedea pe fiul lor, Alex, la lucru, in victoria reușita de Romania U21 in fața Bosniei U21, 2-0. CALCULE. Naționala lui Radoi mai are nevoie de 4 puncte din doua meciuri pentru a-și asigura calificarea. "Tricolorii" mai…

- Insemnare a calatoriei mele facuta in anul 1824, 1825, 1826 – opera clasica a jurnalelor de voiaj romanesc peste hotare – ne dezvaluie un Dinicu Golescu obsedat de raportarea celor intilnite in cale la realitatile de acasa. Cum el calatoreste in Occident, starea sa de spirit dominanta e mirarea entuziasta…

- Tanara insarcinata in 9 luni a intrat in travaliu cand era cu vacile la pascut. Nimeni nu stie cat a durat pana a gasit-o sotul ei, care a chemat si ambulanta. Din pacate, bebelusul a trait doar cateva ore.