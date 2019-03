Romania, tara europeana cu cea mai mare crestere pentru Carrefour. Francezii pariaza pe produse organice, marci proprii si magazine de proximitate

Stiri pe aceeasi tema

- Procentul afacerilor de familie cu perspective de creștere pentru urmatorii doi ani este de 71%, in Romania, cu 17% mizand pe o creștere „agresiva”, conform celei mai recente ediții a raportului Global Family Business Survey realizat de PwC. Rezultatele studiului din acest an, la nivel global,…

- Termocentralele pe carbune, un record de poluare pentru Romania SUA: 16 state contesta in justiție «urgența naționala» a zidului de la frontiera cu Mexic eJobs, in parteneriat cu Universum, va conferi diplome de expert in Employer Branding Parlamentul britanic catalogheaza Facebook drept „gangster digital”…

- Potrivit unui comunicat remis Buletin de Carei, Lidl continua investițiile in Romania prin inaugurarea a doua magazine in Calafat, jud. Dolj si Carei, jud. Satu Mare, pe data de 21 februarie. Noua unitate din Carei, prima din oraș, este situata pe Str. Mihai Viteazul, Nr. 36 – 40, iar cea din Calafat…

- Președinția Consiliului Uniunii Europene este o ocazie buna pentru Romania de a-și arata angajamentul fața de proiectul european, iar Romania impartașește in totalitate abordarea pro-europeana, pe care va continua sa o aiba, a declarat președintele Iohannis, in conferința

- „In primele 10 luni din 2018, volumul producției industriale a crescut cu 4% fața de aceeași perioada din 2017, s-a datorat in principal industriei prelucratoare, care a inregistrat o creștere de 4,9%. Aș remarca cifra de afaceri din industrie, care s-a majorat cu 12,9%. Romania continua sa caștige…

- Dupa 25 de ani de experienta in zona de birotica si papetarie, unul dintre cei mai mari furnizori de produse pentru birou integreaza noi servicii dedicate companiilor din Romania. Astfel, incepand cu luna octombrie 2018, Austral Trade ofera companiilor...

- In perioada octombrie 2017 - septembrie 2018, se estimeaza ca volumul medicamentelor eliberate catre pacienti in Romania a fost de 602,3 milioane cutii, in crestere cu 5.5% fata de perioada octombrie 2016 – septembrie 2017, in crestere fiind si...

- Cresterea se datoreaza avansului vanzarilor de produse alimentare, bauturi si tutun (+6,4%), vanzarilor de produse nealimentare (+6%) si comertului cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate (+2,9%). Pe serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de…