- Manifestațiile Marșul pentru viața din Republica Moldova au loc in cadrul campaniilor internaționale anuale de promovare a culturii vieții March for life, organizate in Statele Unite ale Americii, Franța, Polonia, Romania, Irlanda, Italia, Cehia, Germania, Argentina, Peru și in alte țari.

- Intr-adevar, pretul terenului arabil in fiecare regiune din Olanda este mai ridicat decat nivelul mediu din toate celelalte state membre ale UE. In randul regiunilor UE pentru care sunt disponibile datele pe 2016, cel mai scump hectar de teren arabil a fost in regiunea Liguria din Italia (in medie -…

- Aceasta va avea loc la UAIC si se numara printre actiunile consacrate Centenarului Marii Uniri si sunt asteptati peste 100 de cercetatori si profesori din Romania, Republica Moldova, Austria, Elvetia, Franta, Germania, Italia si SUA. „De aproape un secol, istoriografia romana si straina incearca si…

- In urma activarii Mecanismului de Protecție Civila pentru imunoglobulina, mai multe state au raspuns Romaniei, printre care Austria, Germania, Marea Britanie, Italia, Finlanda și SUA. Pana in prezent, Ministerul Sanatații a primit o oferta concreta din partea Austriei pentru 10 000 de doze (50 de kg)…

- Ministerul Sanatații pregatește un proiect de Hotarare de Guvern pentru deblocarea, din Fondul de Rezerva al Guvernului , a banilor necesari pentru achiziția primelor 10. 000 de flacoane de imunoglobulina, prima ofera concreta pentru a aduce in Romania acest medicament a venit din partea Austriei.…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, luni, ca problema imunoglobulinei este rezolvata partial, pentru cel mult trei luni, iar primele 10.000 de doze vor fi trimise de catre Austia si vor fi primite in maximum doua saptamani. “Problema este rezolvata partial, pentru ca am activat Mecanismul…

- Media in UE, in 2016, a fost de 16%, in timp ce Romania a avut o diferenta de 5,2%, urmata de Italia (5,3%), Luxemburg (5,5%), Belgia (6,1%) si Polonia (7,2%).Cele mai mari diferente au fost inregistrate in Estonia (25,3%), Cehia (21,8%), Germania (21,5%), Marea Britanie (21%) si Austria…

- Zeci de perchezitii au loc in Romania si Germania, simultan, la persoane suspectate ca aduceau migranti din Orientul Mijlociu si ii calauzeau pana in Germania. Reteaua actiona pe ruta Turcia – Bulgaria – Serbia – Romania – Ungaria – Austria – Germania, traseu pe care, in 2017, au fost transportate mai…

- Tot dinspre centrul continentului, de aceasta data din Germania, va intra in curand pe piata locala o alta marca celebra. Este vorba de retailerul de imbracaminte Kik Textilien, care este deja prezent in tarile baltice, Polonia, Ucraina, Belarus, Rusia si chiar Kazahstan, asta pe langa filialele din…

- Producatorul de vinuri „Jidvei”, detinut de familia Necsulescu, si-a bugetat pentru acest an afaceri mai mari cu 15% fata de anul precedent si merge cu pasi repezi spre pragul de 40 de milioane de euro. “Anul trecut am inregistrat o cifra de afaceri de 34 de milioane euro, datorate cresterii cantitative…

- Comcast, care detine televiziunea NBC si studiourile de filme Universal, a facut o oferta mai buna decat cea a Fox. Disney a convenit deja cu Fox sa cumpere Sky, la o data ulterioara preluarii, impreuna cu alte active, intr-o tranzactie separata in valoare de 52 de miliarde de dolari. Actiunile Sky…

- Sky este cel mai mare operator de televiziune cu plata din Europa. Comcast ofera 22,1 miliarde de lire sterline (29,50 miliarde de dolari) pentru Sky. Oferta evalueaza o actiune Sky la 12,50 lire sterline, o prima de 16% fata de oferta facuta de grupul media 21st Century Fox, detinut de magnatul…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a desemnat firma care va realiza soseaua de centura Timisoara Sud. Pentru aceasta lucrare au luptat firme din Turcia, Spania, Italia, Israel, China, Germania, Austria, Bulgaria, Slovacia si Romania.

- Norvegia a ocupat primul loc in clasamentul pe medalii, cu un total de 39 (14 de aur, 14 de argint si 11 de bronz), dupa disputarea intrecerilor din ultima zi a Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang, relateaza agentiile internationale. Norvegia a fost urmata in clasament de Germania 31 (14-10-7),…

- Europarlamentarul Laurențiu Rebega este pesimist cu privire la șansele ca Romania sa adere la spațiul Schengen. „Chiar daca pare ca vantul ne e favorabil, sa nu uitam ca Austria, Germania și Olanda au spus NU aderarii Romaniei la spațiul Schengen. Cancelarul social-democrat Christian Kern l-a apostrofat…

- Ce ar fi generat creșterea prețurilor ”Principalul factor care a generat inflația in al doilea semestru din 2017 a fost in primul rand creșterea prețului internațional al petrolului. In plus, in Uniunea Europeana au fost probleme la mai multe produse de baza, cum ar fi ouale, untul și lactatele…

- Sportivele de la secția de patinaj artistic de la Corona Brașov au obținut rezultate foarte bune la concursul internațional Olympic Hopes, care a avut loc zilele trecute la Targu Secuiesc. Competiția a adunat aproximativ 60 de mici patinatori din 6 țari: Grecia, Austria, Bulgaria, Marea Britanie,Germania…

- Filmul "Breaking News", in regia Iuliei Rugina, cu Andi Vasluianu si Voica Oltean in rolurile principale, va reprezenta Romania la cea de-a doua editie a Saptamanii Tinerei Cinematografii Europene, informeaza ICR Madrid intr-un comunicat transmis marti AGERPRES. Cea de-a doua editie a…

- Romani la Jocurile Olimpice de iarna 2018. Dupa ultimele ajustari, echipa olimpica a Romaniei pentru PyeongChang 2018 numara 28 de sportivi, dintre care o rezerva, și 27 de tehnicieni și oficiali. Romani, in concurs, pe 12 februarie. 12,50 sanie: simplu feminin, primele doua manse (Raluca Stramaturaru)…

- Deputatul independent Remus Borza, in studioul DCNews, la emisiunea ”Borza Analytica”, a vorbit despre acest subiect și a atras un semnal de alarma. "Acum este mare caz..., mare știre..., breaking news... ca “nesimțiți aștia de parlamentari, parveniții aștia... și-au tras 800 de lei la salariu”.…

- Peste jumatate din europenii care se afla intr-o relatie spun ca pun banii la comun (53%), procentul fiind mult mai mare in Romania, unde ajunge la 71%, cea mai mare pondere dintre tarile europene analizate de un studiu ING. ”Exista un raport direct intre armonia in cuplu si modul de gestionare…

- Deschiderea oficiala a Simpozionului va avea loc in ziua de 9 februarie, de la ora 16.00, la Galeria Unirii din cadrul Muzeului Unirii de pe strada Lapusneanu. In cadrul acestui simpozion va putea fi admirata si o expozitie intitulata, de asemenea, „Alexandru Ioan Cuza - abdicare si exil", a carei vernisaj…

- Universitatea de Medicina si Farmacie (UMF) din Tirgu Mures anunta candidatii straini ca a fost publicat calendarul de desfasurare a admiterii, sesiunea martie-aprilie 2018, la programele de studiu in limba engleza de la Medicina si Medicina Dentara. UMF Tirgu Mures pune la dispozitia candidatilor straini…

- Marti a avut loc la Bruxelles o reuniune la nivel ministerial cu reprezentantii a noua tari care nu respecta normele privind calitatea aerului. Cele noua state membre - Cehia, Germania, Spania, Franta, Italia, Ungaria, Romania, Slovacia si Marea Britanie - risca sa fie vizate de proceduri de sanctionare…

- Este domeniul schiabil din Romania pregatit sa faca fața concurentei din statiuni consacrate precum sunt cele din Austria, Germania, Elvetia sau Franta? ”Da!”, este raspunsul noului ministru al Turismului Bogdan Trif.

- "Juncker bate campii. Ne si explica in declaratiile publice, urmare a semnalelor primite din societatea civila, de la Guvern, Parlament. E clar ca deocamdata au primit informatii esentiale in scrisoarea asta. Unde a fost inabilitatea lui Dragnea si Tariceanu care simt nevoia sa fie tavnosi. Eu as…

- Comisia Europeana discuta despre "ultimele evolutii privind situatia din Romania" in sedinta de miercuri a executivului UE, se arata intr-un document publicat pe site-ul institutiei. Potrivit agendei sedintei, disponibila pe site-ul Comisiei, membrii executivului Uniunii Europene urmeaza…

- Numarul innoptarilor inregistrate anul trecut in structurile de primire turistica din Uniunea Europeana au depasit 3,25 miliarde, in crestere cu 5,1% fata de 2016, arata datele preliminare publicate miercuri de Eurostat. In termeni absoluti, Spania cu 471 milioane innoptari, in crestere…

- Ziua Unirii Principatelor Romane, 24 ianuarie, a fost stabilita prin lege ca fiind zi nelucratoare. Cele 14 zilele – sarbatori legale, zile nelucratoare care se acorda in Romania, in 2018, sunt, in ordine cronologica: 1 și 2 ianuarie, luni și marți, primele doua zile din an…

- Mark Zuckerberg a anuntat o noua actualizare a platformei de socializare Facebook, prin care aceasta va promova stirile de calitate, publicate de surse pe care comunitatea le considera de incredere. Acest demers are ca scop combaterea senzationalismului si dezinformarii, dar si construirea unui "simt…

- Daca nu știi foarte multe lucruri despre Amazon.com, iți spunem ca aceasta platforma este cel mai mare magazin online din lume. Pe aceasta platforma se deschid afaceri de succes. 200.000 de vanzatori (dintre ei poți face și tu parte) și peste 306 milioane de cumparatori din SUA acceseaza acest magazin.…

- Sebastian Kurz, cancelarul Austriei, a exprimat regret ca state central si est-europene nu accepta solicitanti de azil in cadrul sistemului UE de redistribuire, observand ca si imigrantii extracomunitari refuza sa mearga in tari precum Romania, Bulgaria si Polonia. Sebastian Kurz a criticat politicile…

- In cursul anului 2017, politistii Biroului pentru Imigrari al judetului Hunedoara au asigurat managementul sederii și rezidenței pe teritoriul Romaniei pentru 1235 de persoane, dintre care 568 din state terte și 667 cetateni ai Uniunii Europene/SEE/CH. Au fost depistati 9 straini in situatii ilegale…

- Un plin de benzina este mai scump cu 32 de lei fața de luna august, in vreme ce un plin de motorina costa mai mult cu 38 de lei, releva o analiza Libertatea. Procentual, benzina s-a scumpit cu 17%, iar motorina cu 20,5%. Ultimile scumpiri vin dupa ce țițeiul a atins pragul psihologic de 70 de dolari…

- Constructorul auto Dacia a vandut, in 2017, peste 655.000 de vehicule, cu 12,2% mai multe decat in anul anterior, cea mai importanta piata fiind Franta, unde au fost comercializate circa 120.000 de unitati, potrivit unui comunicat al companiei. Pe de altă parte, în România constructorul…

- "Acest audit se limiteaza la animalele de ferma, acestea facand obiectul celei mai mari parti din legislatia UE in materie. In UE, exista aproximativ 4,5 miliarde de pui, de gaini ouatoare si de curcani si circa 330 de milioane de vite, porcine, caprine si ovine. Pe langa conditiile de viata ale…

- La fiecare vizita intr-un mall, romanii cheltuie in medie 110 lei pe haine, arata datele unui studiu recent. Suma creste in perioada reducerilor. Potrivit aceluiasi studiu, doar unul din zece romani care trec pragul marilor centre comerciale ar alege branduri romanesti. Irina Schrotter – designer: „Din…

- Schioarea Raluca Ciocanel (legitimata la CSS Blaj), desemnata luna trecuta sportiva numarul unu a judetului Alba in 2017, se pregateste intens pentru cel mai important moment al carierei: prezenta la Jocurile Olimpice din 2018, la PyeongChang, in Coreea de Sud, in perioada 9-25 februarie. Loturile olimpice…

- Daca la jumatatea secolului trecut Romania era considerata o țara rurala, in timpul comunismului, pana in urma cu 29 de ani, s-a incercat o industrializare forțata. Dupa evenimentele din 1989, industrializarea a incetat, industria romaneasca a disparut, iar acum am devenit o forța in agricultura și…

- Cosmin Curticapean, barbatul pe care Laura Cosoi il va face tatic pentru prima oara este o persoana careia nu-i place publicitatea, dar care are foarte multe afaceri. In urma cu trei ani, actrița Laura Cosoi se casatorea cu Cosmin Curticapean . La inceput de an 2018, Laura Cosoi a anunțat ca urmeaza…

- Ultimii zece ani au insemnat pentru internet cea mai dura perioada de reglementare din toata istoria sa. Aparitia retelelor sociale si a normelor care trebuiesc respectate in online au dus la disiparea notiunii de libertate de exprimare, fapt care nu mai este de mult o surpriza.

- Datele DG Energy, Directoratul pentru Energie, organism al Comisiei Europene, arata ca, in al treilea trimestru al anului trecut, pretul mediu angro al energiei electrice vandute pe platformele de tranzactionare (wholesale baseload electricity prices) a inregistrat in Romania cea mai mare crestere din…

- Europarlamentar Daniel Buda: Guvernul PSD-ALDE curenteaza populația cu cele mai mari majorari la prețul energiei electrice din UE Prețul la energia electrica a crescut cu peste 50% fața de aceeași perioada din 2016, ceea ce plaseaza Romania pe prima poziție a harții europene a prețurilor ridicate la…

- In al treilea trimestru al acestui an, Romania a inregistrat cea mai mare crestere a pretului angro al energiei electrice, potrivit datelor Comisiei Europene. Pretul a crescut cu peste 50% fata de aceeasi perioada din 2016.Citeste si: BOMBA anului: Radu Mazare a FUGIT din Romania si cere AZIL…

- Situatia la frontiera, in ultimele 24 de ore In ultimele 24 de ore, traficul de persoane si mijloace de transport prin punctele de trecere a fost de peste 144.000 treceri persoane, atat pe sensul de intrare cat si pe cel de iesire din tara si de aproximativ 32.600 treceri mijloace de transport. Reamintim…

- Ciprian Bogdan, vicepreședinte PNL Timiș, propune sa se organizeze un concurs național, la toate spitalele din țara, cel puțin o data pe an, in aceeași data. „O problema care ii face pe medici sa plece – aveam in 2016 un deficit de 13.000 de cadre medicale – este și faptul ca ai…