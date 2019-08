Stiri pe aceeasi tema

- Salariul mediu net din administratia publica a fost de 4.792 lei in luna mai 2019, al treilea cel mai mare salariu sectorial din Romania dupa cel al intermedierilor financiare si asigurari (5.829 lei) si IT (5.585 lei), arata datele Institutului National de Statistica analizate de economistul Iancu…

- Tensionarea forței de munca (creșterea salariilor peste dinamica productivitații, cuplata cu dificultatea de a gasi repede forța de munca necesara pentru proiectele in derulare) duce la necesitatea de imbunatațire aproceselor de producție (automatizare, eficiența logistica), susține Iancu Guda, presedinte…

- Firmele cu capital strain din România au o contribuție directa în economie, pozitiva și semnificativa, dar impactul indirect cumulat este aproape nul, reiese dintr-un raport al Bancii Naționale a României.Conform sursei citate, atragerea de investiții straine directe aduce…

- Succesul naționalei de tineret a Romaniei a Euro U21 a adus in prim plan eficiența Academiei de fotbal fondate de Gheorghe Hagi in ceea ce privește pregatirea jucatorilor tineri. Insa afacerea condusa de fostul numar 10 arata bine și din perspectiva datelor financiare, lucru destul de neobișnuit intr-o…

- Profilul lui liberal, engleza fara cusur, experienta diplomatica si sprijinul politic intern conjugat l-au ajutat pe Mircea Geoana sa obtina postul de secretar general adjunct al NATO, cea mai importanta pozitie de conducere ce va fi administrata de un roman in organizatiile internationale de la Revolutie…

- Incepand de astazi secretarul de stat Doru Vișan a fost desemnat sa coordoneze toate companiile energetice din Romania inclusiv Complexul Energetic Oltenia. Potrivit acelorași surse Ministerul Energiei ar urma sa fie transferat in departament și trecut in subordinea Ministerului economiei aflat in subordinea…

- In condițiile unei concurențe acerbe dintr-un sector, cum este cel al business-ului high tech, in plina expansiune mondiala și locala, companiile IT din Romania ofera beneficii variate angajaților.

- La începutul lui 2018,numarul companiilor în dificultate a ajuns la 51% din totalul companiilor de impact, inversând, pentru prima data balanța între companii sanatoase și companii în dificultate, arata un studiu transmis joi de reprezentanții Casei de Insolvența Transilvania…