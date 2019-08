România, sub semnul caniculei timp de patru zile Romania se va topi la peste 37 de grade Celsius. Ne așteapta patru zile toride in toata țara. Meteorologii au emis, joi, 8 august, o informare, potrivit careia, pana duminica, se vor inregistra temperaturi maxime care vor depași frecvent 35 de grade C, iar in sudul țarii valorile vor sari de 37 de grade C. The post Romania, sub semnul caniculei timp de patru zile appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

