Stiri pe aceeasi tema

- Patru copii și mama lor au fost luați de ape cu tot cu casa in care se aflau in localitatea Sangeru din județul Prahova. Trei dintre ei copii au fost gasiți morți, iar al patrulea este dat disparut. Mama lor a fost salvata de catre un localnic. Ploile torențiale din județul Prahova, aflat sub cod portocaliu,…

- In urma ploilor abundente si vantului puternic din cursul zilei de ieri si din timpul noptii, au fost inregistrate efecte de vreme rea in 25 de localitati din 11 judete Arges, Bistrita Nasaud, Gorj, Giurgiu, Harghita, Ilfov, Prahova, Mures, Suceava, Teleorman si Valcea si municipiul Bucuresti, informeaza…

- 25 de localitați din 11 județe au fost afectate de ploile torențiale și vantul puternic, trei persoane fiind ranite in București de crengi desprinse de pe copaci. In Harghita, un copil și 3 adulți au fost evacuați pana la retragerea apelor, potrivit Mediafax.In urma ploilor abundente și vantului…

- A plouat torential, ieri, in mai multe regiuni din Romania, iar un cod galben este in vigoare și astazi, pana la ora 23:00. Efectele vremii rele se resimt: in Bacau, peste 2.000 de consumatori au ramas fara curent electric, iar in Vaslui, mai multe drumuri si case au fost inundate.

- "Sunt in drum spre localitatea Ciocanesti din judetul Calarasi, unde ma voi intalni cu specialistii de la Directiile Agricole si cu fermierii, pentru a vedea la fata locului, in camp, pagubele produse de grindina culturilor agricole. Vrem sa constatam care este gradul de afectare, dar din informatiile…

- Un numar de 102 cazuri de rujeola au fost confirmate in 12 judete si in Bucuresti, in perioada 15 – 19 aprilie, potrivit datelor Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, publicate vineri pe site-ul Institutului National de Sanatate Publica. Conform sursei citate, numarul…

- Un numar de 82 de cazuri de rujeola au fost confirmate in zece judete si in Bucuresti, in perioada 25 – 29 martie, potrivit datelor Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, publicate vineri pe site-ul Institutului National de Sanatate Publica. Conform sursei citate, numarul…

- Un numar de 71 de cazuri de rujeola au fost confirmate in 12 judete si in Bucuresti, in perioada 18 – 22 martie, potrivit datelor Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, publicate vineri pe site-ul Institutului National de Sanatate Publica. Conform sursei citate, numarul…