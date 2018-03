Stiri pe aceeasi tema

- Stratul de zapada nou depus in statiunile montane Predeal si Poiana Brasov, in urma ninsorilor cazute in ultimele zile, depaseste 30 de centimetri, iar conditiile de schiat sunt foarte bune pe toate partiile din cele doua statiuni, a declarat vineri, pentru AGERPRES, directorul Centrului National de…

- Stratul de zapada nou depus in statiunile montane Predeal si Poiana Brasov, in urma ninsorilor cazute in ultimele zile, depaseste 30 de centimetri, iar conditiile de schiat sunt foarte bune pe...

- Locuitorii din trei județe ale Romaniei au avut parte de o experiența inedita astazi! Cand au privit zapada, ei au observat ca aceasta nu era alba, ci avea nuanțe de portocaliu. Unii dintre oameni au imortalizat neaua colorata cu portocaliu, iar imaginile fac furori pe rețelele de socializare. Meteorologii…

- In mai multe zone din țara s-a așternut un strat de zapada care are culoarea roz. Fotografiile s-au distribuit cu repeziciune pe rețelele de socializare, la fel ca și dezbaterile legate de cauza acestei culori mai puțin obișnuite. Alții spun, de fapt, ca zapada ar fi portocalie. Meteorologii spun ca…

- Apele Dunarii au depasit, joi, cota de atentie, judetul Giurgiu aflandu-se sub cod portocaliu pentru cresteri ale nivelului fluviului cu posibile depasiri ale cotelor de inundatii, potrivit Capitaniei Portului Giurgiu. Cotele Dunarii, inregistrate joi, in Portul Giurgiu, au ajuns la 589…

- Vremea in București pe 22 martie 2018. Vremea va fi in continuare rece, iar pe parcursul serii, ninsoarea va fi abundenta. Capitala este sub avertizare cod portocaliu de ninsori . Vremea in București pe 22 martie 2018 In intervalul 22 martie, ora 8:00 – 23 martie, ora 8:00, vremea va fi in continuare…

- Meteorologii anunța cod portocaliu de ninsori in intervalul 21 martie, ora 14 – 22 martie, ora 15.In intervalul menționat, vremea se va menține deosebit de rece, cu valori termice cu peste 10 grade mai scazute decat mediile climatologice ale perioadei in cea mai mare parte a țarii. In…

- Noi avertizari cod galben de ninsori, polei si intensificari ale vantului au fost emise luni dupa-amiaza de catre Administratia Nationala de Meterorologie (ANM) si vor fi in vigoare pana marti la ora 15.00, respectiv ora 20.00, vizand Capitala si 18 judete din sudul si vestul tarii. Meteorologii…

- Un nou ciclon de aer rece va lovi Romania, in zilele urmatoare. Țara noastra se afla sub avertizare meteo de cod galben de ninsori, polei si ger, iar vremea este deosebit de rece in cea mai mare parte a tarii.

- Pe drumurile nationale si cele de legatura intre localitati se circula in conditii de iarna. In cateva localitati s-au inregistrat deconectari de energie electrica din cauza depunerilor de lapovita pe firele electrice. Pe parcursul noptii spre duminica in tara au cazut ploi, lapovita si ninsori, iar…

- Avalansa pe Transfagarasan, pe 17 martie. Sambata dimineața, o avalanșa mare a blocat o porțiune de drum din Transfagarașan cuprins intre Cabana Capra și Conacul Ursului. Din fericire, nu au fost persoane surprinse de zapada. De altfel, salvamontiștii argeșeni atrag atenția asupra faptului ca in zona…

- Ninsorile abundente au pus stapanire pe sudul si sud-estul Ucrainei. Meterologii au anuntat ca, in urmatoarele trei zile, in anume regiuni, stratul de zapada va atinge 50 de centimetri.Noaptea, temperaturile vor scadea pana la minus 14 grade.

- Cota 2000 Transfagarașan este de 229 centimetri, iar riscul de avalanșa este de gradul 4 (mare) la altitudini de peste 1800 metri și gradul 3 (insemnat) sub aceasta altitudine, potrivit directorului Salvamont Arges, Ion Sanduloiu. In continuare toate traseele montane din judetul Arges…

- Ploile torentiale din ultimele zile au provocat inundatii in Romania. 71 de localitati din 15 judete au fost afectate. Circulatia rutiera pe mai multe segmente de drum national a fost deviata din cauza apei acumulate pe carosabil.

- Ninsorile au pus stapanire pe nord-estul Statelor Unite. Stratul de zapada a depasit 60 de centimetri, iar vantul puternic a rupt zeci de copaci si linii de electricitate. Peste doua milioane de locuitori din mai multe state au ramas fara electricitate.

- Meteorologii au anuntat ca gerul persista in intreaga tara, iar pana vineri la ora 11.00 este in vigoare un cod galben pentru Maramures, Crisana, Banat, vestul Olteniei si cea mai mare parte a Transilvaniei, in timp ce in restul tarii este cod portocaliu. In aceste conditii, unitatile de invatamant…

- Autoritațile avertizeaza ca dupa o scurta perioada de pauza, incepand cu orele 3.00 ale nopții de marți spre miercuri, un ciclon lovește zona de sud a Constanței. Un al doilea ciclon va lovi Romania chiar din cursul nopții de marți spre miercuri. Meteorologii sustin ca acesta se va face simtit in partea…

- Meteorologii au actualizat in aceasta dimineata avertizarile cod galben si cod portocaliu de vreme rea. Potrivit ANM, se mentin doua dintre avertizarile emise zilele trecute si se emite o alta avertizare noua. Astfel, pana pe 01 martie, ora 10.00 este afectata toata tara de un val de frig care va cuprinde…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o avertizare de calatorie pentru romanii care planuiesc sa mearga in Bulgaria la inceputul acestei saptamani. Bulgaria este sub cod roșu și portocaliu de ninsori, luni și marți. Meteorologii din Bulgaria eu emis cod roșu pentru caderi de precipitații sub forma…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Bulgaria ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul local de Meteorologie și Hidrologie, in perioada 26 – 27 februarie 2018, intreg teritoriul R. Bulgaria va fi afectat de…

- Stratul de zapada la Balea Lac masoara aproape doi metri, duminica, 25 februarie. Acesta este cel mai mare strat de zapada din județul Sibiu, la peste 2.000 de metri altitudine in munții Fagaraș. Stratul de zapada la Balea Lac, județul Sibiu, masoara 191 de centimetri, informeaza Agerpres.ro . In zona…

- Iarna grea loveste Romania. Un val de ninsori viscolite, insotite de frig patrunzator, pun stapanire pe sud-estul tarii. De luni dimineata, de la roa 10.00 si pana marti, 27 februarie, ora 14.00, Calarasiul se afla sub avertizare de cod portocaliu de ninsori.

- Meteorologii anunța cod portocaliu de frig in urmatoarele zile in aproape toata țara. Temperaturile vor fi foarte scazute, atat noaptea, cat și ziua in Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia și Dobrogea, pana pe 1 martie.

- ANM a emis un cod portocaliu de ninsori și viscol pentru perioada 26 februarie – 1 martie, perioada in care temperaturile vor fi foarte scazute, ajungand chiar la -22 de grade. Codul portocaliu de ninsori și viscol este valabil pentru Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia și Dobrogea, in perioada…

- Meteorologii avertizeaza ca este risc insemnat de producere de avalanse in muntii Bucegi si Fagaras, atat la inaltimi mai mari, dar si mai mici de 1.800 de metri. Stratul de zapada a crescut in ultimele 24 de ore cu pana la sapte centimetri in masivele Bucegi si Fagaras. Astfel, cel mai mare strat de…

- Centrul Infotrafic anunta ca, duminica, traficul se desfasoara in conditii de iarna pe mai multe artere rutiere, mai exact pe cele din jumatatea de nord a tarii, unde ninge slab in majoritatea zonelor si mai puternic pe alocuri. Momentan nu exista blocaje din cauza conditiilor meteorologice. La randul…

- Drumurile care traverseaza zonele de creasta stratul de zapada framantata ajunge la 3-4 centimetri, pe celelalte artere de circulatie acesta fiind mai mic. Drumarii au actionat cu 36 de utilaje de deszapezire cu lama si solnita si au imprastiat peste 550 de tone de sare. Doua tiruri…

- Peste 700 de kilometri de ambuteiaje, autobuze retrase in garaje in perioada de varf a traficului si trenuri intarziate. Sunt efectele iernii care s-a instalat in jumatatea de nord al Frantei.

- Meteorologii anunța ca riscul producerii de avalanse in Muntii Fagaras si Bucegi, la peste 1.800 de metri altitudine, este de gradul patru din cinci posibile, insemnand ”risc mare”. Din cauza vremii inchise, cu ninsori local insemnate cantitiv si vant intens care va atinge si rafale de peste 90 km/h,…

- Meteorologii avertizeaza ca este risc mare, de gradul patru din cinci, de producere de avalanse la peste 1.800 de metri altitudine în masivele Bucegi si Fagaras, fiind vizata si zona turistica Bâlea Lac, unde se înregistreaza cel mai mare

- Meteorologii vin cu noi vești proaste. Dupa valul de ninsori care a cuprins jumatatea de sud a tarii, urmeaza cateva zile de ger, transmite Realitatea TV.Potrivit ANM, luni dimineața se inregistreaza Cod Galben de ninsoare in zeci de județe din partea sudica a Romaniei. Citește și:…

- Riscul de producere a avalanselor la Balea Lac, in Muntii Fagaras, este de gradul patru, pe o scala de la unu la cinci, in contextul in care stratul de zapada este aproape de doi metri. Meteorologii au anuntat, luni, același risc si pentru Muntii Bucegi. Potrivit meteorologilor, stratul de zapada a…

- Zapada este din belsug, iar privelistea pare cu adevarat desprinsa dintr-un basm, spun turistii care ajung sa se bucure de iarna aici, pe domeniul schiabil Transalpina. La peste 1300 de m altitudine , profesionistii in sporturi de iarna se considera cu adevarat rasfatati. Stratul de zapada…

- In dupa amiaza zilei de sambata, 20 ianuarie, aria precipitatiilor se va extinde in sud si sud est. In Dobrogea acestea vor fi in general moderate cantitativ, ploaie si lapovita la inceput, iar in cursul serii si al noptii predominant ninsoare, astfel ca se va depune strat nou de zapada in medie de…

- Meteorologii anunta ca stratul de zapada masoara peste 160 de centimetri la Balea Lac, riscul producerii unor avalanse in masivele Bucegi si Fagaras, la peste 1.800 de metri altitudine, fiind mare.

- Iarna pare sa-si fi intrat deplin in drepturi in Maramures. La Cavnic a inceput sa ninga inca din cursul zilei de joi, 18 ianuarie, iar in aceasta dimineata stratul de zapada depaseste peste 30 de centimetri. Primarul orasului a postat pe pagina personala de pe o retea de socializare un mesaj catre…

- Risc de avalanse in Muntii Bucegi si Fagaras, pe 19 ianuarie. Meteorologii anunta ca riscul producerii unor avalanse in zona inalta a Muntilor Fagaras si Bucegi este mare, deoarece stratul de zapada a crescut si este instabil. Atentionarea este valabila de joi, 18 ianuarie, de la ora 20.00, pana vineri,…

- AVERTIZARE METEOROLOGICA COD PORTOCALIU Interval de valabilitate: 18 ianuarie, ora 17 – 18 ianuarie, ora 23 Fenomene și regiunea vizata:zona de munte a județului Vrancea – vant tare, zapada troienita In Carpații de Curbura, viteza vantului la rafala va depași 80…90 km/h, iar pe creste se vor mai atinge…

- Optsprezece judete din Oltenia, Transilvania si Moldova se afla pana joi seara sub cod portocaliu de ninsori si viscol. De asemenea, pana la ora 22.00 este in vigoare o avertizare cod galben de vant puternic si precipitatii abundente. Centrul Infotrafic al Politiei Romane anunta ca mai multe drumuri…

- 19 judete sunt vizate de avertizarea emisa, iar cel mai puternic vor fi lovite zonele din estul tari. Alina Serban, de la Administratia Nationala de Meteorologie, a declarat miercuri, la Antena 3, ca ne așteapta vant puternic in zonele montane și ninsori in partea de est a teritoriului.

- Peste doua mii de turisti sunt asteptati, la acest sfarsit de saptamana, in statiunile Straja si Parang, din judetul Hunedoara, atrasi de calitatea partiilor de schi, stratul de zapada batatorita fiind intre 25 si 30 de centimetri. In statiunea Straja, se poate schia pe toate partiile, cu exceptia celei…

- Meteorologii au avertizat, vineri, ca exista risc insemnat de producere de avalanse la peste 1.800 de metri altitudine in Muntii Fagaras, fiind vizata si zona turistica Balea Lac, unde este cel mai mare strat de zapada din judet, de 111 centimetri.

- Meteorologii au anunțat cand vine cu adevarat iarna: abia in luna februarie. Prima jumatate a lunii ianuarie va fi mai calda decat normalul. „Prima decada a acestei luni aduce un regim de temperaturi placut, ore cu soare, dar sa fim atenti dimineata si noaptea la ceata pentru ca aduce vizibilitate scazuta. Sunt…

- In Muntii Bucegi si in versantul nordic al Muntilor Fagaras, la peste 1.800 de metri altitudine, exista un risc mare de producere a avalanselor, este avertismentul meteorologilor. De asemenea, acelasi fenomen este posibil sa se produca si in zona turistica Balea Lac, acolo unde astazi stratul de zapada…

- Riscul de producere a avalanselor este insemnat in Muntii Bucegi si in Muntii Fagaras. Stratul de zapada a depasit, marti, la Balea Lac, in judetul Sibiu, 120 de centimetri, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Este risc mare de producere a avalanselor in Muntii Fagararas, unde in ultimele 24 de ore a nins, iar stratul de zapada a crescut, masurand, luni, 122 de centimetri. Si in Bucegi riscul de avalansa este insemnat, potrivit meteorologilor. Stratul de zapada a crescut cu 3-5 centimetri in zonele inalte…

- Este risc mare de producere a avalanșelor in Munții Fagararaș, unde in ultimele 24 de ore a nins, iar stratul de zapada a crescut, masurand, luni, 122 de centimetri. Și in Bucegi riscul de avalanșa este insemnat, potrivit meteorologilor. Stratul de zapada a crescut cu 3-5 centimetri in zonele inalte…

- Meteorologii anunta cod galben de vant asociat cu ninsori pana la ora 17:00 in zona de munte din judetele Buzau, Arges, Prahova si Dambovita. Pentru zona montana a judetului Caras - Severin este instituit cod portocaliu.Avertizarea meteorologica vizand zonele de munte din cele patru judete…