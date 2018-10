Romania StartUp Nation 2018 - Modificari in favoarea mediului antreprenorial romanesc?

Stiri pe aceeasi tema

- A-și vinde producția in strainatate este unul dintre obiectivele cele mai ambițioase ale oricarui producator roman. In același timp, și unul dintre cele mai greu de atins. Totuși, nu imposibil, mai ales atunci cand exista și un ajutor in acest sens. Despre un astfel de program, finanțat de catre guvernul…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a publicat, astazi, versiunea actualizata a proiectului Ordonanței de Urgența pentru modificarea si completarea Ordonanței de urgența nr. 10/2017 pentru stimularea inființarii de noi intreprinderi mici si mijlocii, act normativ care se afla…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a publicat, marți, versiunea actualizata a proiectului Ordonanței de Urgența pentru modificarea si completarea Ordonanței de urgența nr. 10/2017 pentru stimularea inființarii de noi intreprinderi mici si mijlocii, act normativ care se afla…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat a publicat, luni, pe site-ul propriu, proiectul de ordonanta de urgenta privind modificarea programului Start-Up Nation, in vederea demararii editiei din acest an. Citește și: Liviu Dragnea se așteapta sa fie condamnat la inchisoare…

- Ce motive ascunse are? Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, a declarat joi ca este pentru prima oara in mandatul sau de reprezentant al Statelor Unite la București cand Guvernul roman organizeaza un asemenea eveniment. „Vreau sa-l felicit pe ministrul Oprea (Radu Oprea - n.r.) pentru ideea organizarii…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat organizeaza joi și vineri, la Palatul Parlamentului, un eveniment-premiera in Romania sub denumirea de Internațional Business Forum.Un moment zero al business-ului autohton care iși propune sa impulsioneze decisiv dezvoltarea capacitații…

- Daniela Dragne, care anul trecut a fost timp de cateva luni director general interimar al transportatorului aerian national Tarom, a fost detasata la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat pe post de consilier, au declarat surse oficiale pentru News.ro.Citește și: S-a…

- Romania de business incepe sa iasa din amorțeala pe plan extern și sa devina tot mai activa in momentele oportune. Astfel, intre 5 și 6 decembrie, la Paris, daca tot este premierul Viorica Dancila in vizita oficiala, se va organiza și un forum de afaceri romano-francez, la care vor participa cei…