România spune „bye, bye” Eurovision 2019 Inca un an in care nu ne mai facem griji ca ar trebui sa organizam Eurovision, pentru ca nu ne intalnim cu finalistii Eurovision pe scena. Este al doilea an consecutiv cand Romania rateaza calificarea in finala Eurovision 2019. Macedonia de Nord a fost prima finalista anunțata, urmata de Olanda, Albania, Suedia, Rusia, Azerbaijan, Danemarca,... View Article Citeste articolul mai departe pe virginradio.ro…

Sursa articol si foto: virginradio.ro

