Avand in vedere evolutiile din UE, alegerile europarlamentare de anul acesta si problema Brexit, Romania se confrunta cu subiecte serioase in semestrul acesta, cand asigura presedintia Consiliului Uniunii, a aratat ambasadorul, care a prezentat prioritatile executivului de la Bucuresti in comisia pentru afaceri europene a parlamentului macedonean.



Guvernul si parlamentul Macedoniei au facut progrese in privinta reformelor si integrarii europene si am gasit in Macedonia o atmosfera promitatoare, datorata fortelor democratice din societate, a spus Stanila, informeaza Agerpres.



Presedintia…