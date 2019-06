România, spre faliment? Andrei Caramitru: Vom interveni dur "Realitatea este deja crunta. Nu mai sunt bani. De exemplu - bugetul teatrelor pentru spectacole (totul mai putin salariile personalului) a fost taiat cu 70% peste noapte. Oana Pelea de exemplu nu e platita de luni de zile. Angajații Academiei Romane sunt trimisi o saptamana in concediu fara plata. Așa va fi peste tot. Bugetarii vor fi primii loviți și dupa noi toți. Dar nu o sa vedeți vreo taiere a pensiilor speciale, a amantelor de 23 de ani puse in funcții de conducere, a banilor aruncati spre TelDrumurile lor. Vom intra intr-o spirala cumplita. Cand vom veni la guvernare va trebui… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Odata cu condițiile materiale, este necesar sa se dezvolte sufletul poporului vostru”, a spus, acum cateva minute, Papa Francisc la Palatul Cotroceni, in fața autoritaților, reprezentanților societații civile și corpului diplomatic. Chiar și dupa alegeri, diviziunea in societatea noastra a ramas parca…

- "Romania continua sa se dezvolte bine in guvernarea PSD. Conform INS, creșterea economica inregistrata pe primul trimestru din acest an este de 5%, in consens cu prognoza Guvernului. Este o creștere de 4 ori mai mare decat media Uniunii Europene.Realitatea confirma din nou ca programul PSD funcționeaza…

- ''Institutul Național de Statistica a dat publicitatii datele privind cresterea economica inregistrata in primul trimestru. Cresterea economica este de 5%! Deci prognoza noastra pe care s-a fundamentat bugetul din acest an a fost corecta. Cat a tunat și a fulgerat Iohannis ca e o tragedie,…

- "PSD este partidul care a realizat cele mai mari reduceri de taxe in Romania in ultimii 30 de ani. Dupa ce guvernarea PNL a majorat TVA de la 19% la 24%, a crescut taxele firmelor, a impozitat pensiile, guvernarea PSD s-a remarcat intotdeauna prin reducerea taxelor și stimularea economiei. Astfel,…

- Caramitru spune ca și-a certat fiul, Andrei, pentru "gafa de proporții cosmice" privind Holocaustul, inadmisibila pentru un om cu educația lui. Acesta a mai spus ca actualul consilier al liderului USR a abandonat o cariera care i-ar fi adus zeci de milioane de euro, iahturi și avioane ca sa vina…

- Traian Basescu i-a raspuns miercuri ministrului Muncii, Marius Budai, la Interviurile Libertatea LIVE, pe marginea conflictului iscat intre cei doi pe marginea pensiilor. Fostul președinte susține ca, de fapt, creșterea pensiilor inseamna o reducere a veniturilor. In replica, ministrul l-a acuzat ca…

- Andrei Caramitru, consilier al presedintelui USR Dan Barna, precizeaza ca in prezent avem circa 200.000 de actuali si fosti bugetari, care primesc in acelasi timp si pensii speciale uriase si salarii mari, care-si tin aproape si amantele, rudele, soferii, aducand statului o gaura de circa 20 de miliarde…

- Cristina Țopescu s-a aratat foarte nemulțumita de persoanele care ii critica pe copiii celebritaților, astfel ca a postat pe Facebook un mesaj in care iși cere „scuze” ca „avem sau am avut parinți celebri”. „Sa ne scuzați ca avem sau am avut parinți celebri, iertați-ne!”, așa incepe postarea Cristinei…