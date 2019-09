Stiri pe aceeasi tema

Cu mai puțin de o saptamana ramasa pana la confruntarea cu Spania din preliminariile EURO 2020, Cosmin Contra nu s-a decis inca pe cine va alege dintre Ciprian Tatarușanu (33 de ani) și Ionuț Radu (22 de ani). Meciul Romaniei cu Spania se va juca pe 5 septembrie, pe Arena Naționala, de la ora 21:45, in timp ce partida cu Malta are loc la Ploiești, pe 8 septembrie.

Meciul din preliminariile EURO 2020 dintre Romania și Spania, care se va juca pe 5 septembrie pe Arena Naționala, va stabili un record mondial.

Federația Spaniei a anunțat astazi lotul final convocat de selecționerul Robert Moreno pentru confruntarea cu Romania din 5 septembrie, de pe Arena Naționala.

Cosmin Contra, selecționerul echipei naționale, a anunțat in aceasta dimineața lotul final pentru meciurile cu Spania și Malta, din preliminariile EURO 2020! FCSB nu are nici macar un jucator convocat!

A mai ramas o singura saptamana pana la confruntarea Romaniei cu Spania din preliminariile EURO 2020, iar naționala lui Cosmin Contra primește o prima veste buna. Suprafața de joc a fost inlocuita și se prezinta in condiții bune.

Cosmin Contra (43 de ani), selecționerul Romaniei, a dezvaluit motivele pentru care nu l-a convocat pe Alexandru Mitrița (24 de ani, extrema stanga) pentru dubla cu Spania și Malta.

Atmosfera din lotul Spaniei nu este una liniștita inaintea meciului cu Romania din preliminariile Euro 2020. Kepa Arrizabalaga (24 de ani) il va inlocui in poarta pe David de Gea (28 de ani).