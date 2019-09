Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 200 de politisti bucuresteni vor actiona, joi, pentru mentinerea ordinii publice si sigurantei rutiere cu ocazia desfasurarii meciului de fotbal dintre echipele Romaniei si Spaniei, care se desfasoara pe Arena Nationala. Potrivit unui comunicat al DGPMB transmis miercuri AGERPRES,…

- Naționala de fotbal a Romaniei intalnește reprezentativa similara a Spaniei pe 5 septembrie, de la ora 21:45, pe Arena Naționala din București. Meciul, care conteaza pentru preliminariile Euro 2020, va fi...

- ROMANIA-SPANIA. Ministerul Transporturilor și Metrorex, alaturi de Federația Romana de Fotbal, vin in sprijinul publicului participant la partida de fotbal dintre selecționatele Romaniei si Spaniei, ce se va desfasura pe stadionul "Arena Nationala" și anunța ca joi, 5 septembrie 2019, trenurile vor…

- Arbitrul german de origine turca Deniz Aytekin va conduce meciul dintre nationalele de fotbal ale Romaniei si Spaniei, care va avea loc joi, de la ora 21:45, pe Arena Nationala din Bucuresti, in Grupa F a preliminariilor EURO 2020, potrivit site-ului FRF. Arbitri asistenti au fost desemnati Eduard…

- Atmosfera din lotul Spaniei nu este una liniștita inaintea meciului cu Romania din preliminariile Euro 2020. Kepa Arrizabalaga (24 de ani) il va inlocui in poarta pe David de Gea (28 de ani). Meciul Romaniei cu Spania se va juca pe 5 septembrie, pe Arena Naționala, de la ora 21:45, in timp ce partida…

- Nationala de fotbal a Romaniei va intalni echipa similara a Spaniei, pe 5 septembrie, pe Arena Nationala din Bucuresti, intr-un meci din runda a V-a a preliminariilor Campionatului European din 2020, iar cererea de bilete este una fantastica.

- Echipa feminina de baschet 3x3 a Romaniei a obtinut victorii in primele sale doua meciuri de la Cupa Mondiala de la Amsterdam, marti, in Grupa C, potrivit site-ului FRB. In formula Gabriela Marginean, Sonia Ursu, Ancuta Stoenescu si Gabriela Irimia, nationala Romaniei a invins Mongolia…