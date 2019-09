Stiri pe aceeasi tema

- Romania a pierdut cu Spania, scor 1-2, in preliminariile Euro 2020. Doi spectatori au patruns pe teren in minutul 59. Doi spectatori din cea mai galagioasa facțiune de pe Arena Naționala au patruns pe teren dupa reușita lui Florin Andone din minutul 59. Unul dintre ei s-a oprit in fața lui Sergio Ramos,…

- Romania și Spania se infrunta astazi, de la 21:45, in preliminariile Euro 2020. Selecționerul Cosmin Contra a trimis in primul „11” doar doi fotbaliști prezenți la Europeanul de tineret din vara. Romania - Spania e liveTEXT AICI de la 21:45 și in direct pe Pro TV. Naționala de tineret a Romaniei a reușit…

- Sunt probleme mari cu serverele Yahoo din intreaga lume. Potrivit site-urilor de monitorizare, problemele au aparut in jurul orei 9 a dimineții de joi. Erorile de accesare a platformei online au fost sesizate de utilizatori din Europa – Romania, Ungaria, Spania, Franța, Marea Britanie, Grecia, Norvegia,…

- Majoritatea copiilor care ajung la spitalul pediatric din Iași sunt victimele accidentelor, fie ca este vorba de cele rutiere, sau au fost raniți in timp ce mergeau pe bicicleta sau tricicleta. Accidentele de acest fel sunt mult mai frecvente pe perioada verii, susțin medicii ieșeni. In ultima garda…

- O familie de romani din Cremona (Italia) a trecut ieri printr-o spaima teribila. Copilul lor de doi ani s-a cocoțat pe un dulap și a ajuns in dreptul unei ferestre deschise, a notat rotalianul.com. Copilul s-a prabușit in gol de la etajul al doilea. Incidentul de pe Via Caduana nu s-a terminat cu o…

- O fetita in varsta de 11 ani din Romania s-a inecat in apele lacului Trasona din nordul Spaniei, iar prietena ei in varsta de 10 ani este internata in stare grava la spital. Cele doua copile se aflau la o petrecere aniversara, cand una dintre ele a alunecat in apa, iar cealalta a sarit sa o salveze..

