Stiri pe aceeasi tema

- Romania intalneste astazi, de la ora 21.45 (Pro TV), pe Arena Nationala, reprezentativa Spaniei, intr-o partida contand pentru etapa a 5-a din grupa F preliminara a Campionatului European din 2020. Inaintea acestei dispute, Romania se regaseste pe locul 3, cu 7 puncte, in timp ce „La Roja” este liderul…

- ”Manolo el del Bombo”, cel mai cunoscut fan al naționalei Spaniei, se afla la București alaturi de micuța galerie care va susține in aceasta seara ”La Roja” din tribunele Arenei Naționale. Prezența lui Manuel Caceres Artesero, 70 de ani, in Romania surprinde, deoarece anul trecut anunțase ca nu va mai…

- Sergio Ramos, 33 de ani, legendarul fundaș al naționalei Spaniei, pare in forma maxima inaintea confruntarii cu Romania din aceasta seara din preliminariile EURO 2020. Fundașul lui Real Madrid a publicat pe Instagram o execuție impresionanta reușita la antrenamentul oficial de aseara, in care inscrie…

- Nationala Romaniei intalneste joi, de la ora 21.45, pe Arena Nationala, selectionata Spaniei, in etapa a cincea a grupei F de calificare la Campionatul European din 2020. Meciul se va disputa cu casa inchisa, toate biletele scoase la vanzare fiind epuizate. Pentru meciul din aceasta seara, FRF si federatia…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei sustine joi, 5 septembrie, meciul cu Spania din preliminariile Campionatului European din 2020. Partida, care conteaza pentru etapa a cincea, se joaca la Bucuresti, pe Arena Nationala, de la ora 21.45, in direct la Pro TV.In clasament, Romania se afla pe locul trei,…

- Aproximativ 200 de politisti bucuresteni vor actiona, joi, pentru mentinerea ordinii publice si sigurantei rutiere cu ocazia desfasurarii meciului de fotbal dintre echipele Romaniei si Spaniei, care se desfasoara pe Arena Nationala. Potrivit unui comunicat al DGPMB transmis miercuri AGERPRES,…

- Selecționerul Cosmin Contra (43 de ani) a dat un interviu in AS inaintea meciului cu La Roja, afirmand ca „ratarea calificarii la Euro ar fi un eșec, chiar daca suntem intr-o grupa foarte dificila”. Meciul Romaniei cu Spania se va juca pe 5 septembrie, pe Arena Naționala, de la ora 21:45, in timp ce…

- Nationala de fotbal a Romaniei va intalni echipa similara a Spaniei, pe 5 septembrie, pe Arena Nationala din Bucuresti, intr-un meci din runda a V-a a preliminariilor Campionatului European din 2020, iar cererea de bilete este una fantastica.