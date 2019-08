Stiri pe aceeasi tema

- Federația Romana de Fotbal a anunțat, vineri, ca aproximativ 2.000 de bilete la meciul Romania – Spania, reprezentand parte din cota alocata inițial federației oaspete pentru fanii spanioli, au fost returnate și sunt disponibile spre vanzare, doar online, pe site-urile bilete.frf.ro și bilete.ro,…

- Incepand de astazi, Federatia Romana de Fotbal a dat start vanzarii biletelor la cel mai asteptat eveniment al toamnei, partida Romania – Spania din preliminariile Euro 2020. Meciul e programat pe Arena Nationala, la 5 septembrie, cu incepere de la ora 21.45 (Pro TV).

- Federatia Romana de Fotbal (FRF) a anuntat, vineri, ca biletele pentru meciul Romania – Spania, programat la 5 septembrie, in preliminariile Euro-2020, au fost puse in vanzare.Pentru jocul care se va disputa pe Arena Nationala (ora 21.45), preturile unui bilet variaza intre 35 lei, la peluza,…

- Federatia Romana de Fotbal a anuntat la UEFA ca partida pe care prima reprezentativa o va juca in luna noiembrie, pe teren propriu, impotriva Suediei, in preliminariile EURO 2020, se va disputa pe Arena Nationala. Pana in noiembrie, Romania mai are programate patru jocuri, trei pe teren propriu si…

- Federația Romana de Fotbal a oferit prima reacție in urma incidentelor de la meciul Malta - Romania din preliminariile pentru EURO 2020. Reprezentanții FRF au publicat un comunicat pe site-ul oficial, in care se dezic de comportamentul suporterilor care au facut probleme in Malta. Fanii romani au aprins…

- FRF ia distanța de apucaturile xenofobe ale grupului de spectatori romani care au asistat la meciul cu Malta, de la La Valletta, din preliminariile Euro 2020. Nationala Romaniei risca astfel sa joace meciul cu Spania, din 5 septembrie, cu portile inchise pe Arena Nationala din cauza acestor manifestari.…