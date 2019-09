Stiri pe aceeasi tema

- Romania a pierdut cu Spania, scor 1-2, in preliminariile Euro 2020. Doi spectatori au patruns pe teren in minutul 59. Doi spectatori din cea mai galagioasa facțiune de pe Arena Naționala au patruns pe teren dupa reușita lui Florin Andone din minutul 59. Unul dintre ei s-a oprit in fața lui Sergio Ramos,…

- Torțe și petarde au intarziat startul meciului, facțiunea dura a naționalei Romaniei a scandat impotriva Ungariei, colac peste pupaza, doi spectatori au intrat pe teren dupa golul lui Florin Andone din meciul Romania - Spania, din preliminariile Euro 2020. ”Romania - Spania inseamna ultimul meci pe…

- Romania și Spania se infrunta astazi, de la 21:45, in preliminariile Euro 2020. Gica Popescu e optimist inaintea infruntarii de pe Arena Naționala. Romania - Spania e liveTEXT AICI de la 21:45 și in direct pe Pro TV. „Sper sa jucam bine și sa obținem un rezultat bun. Spania e superioara din punct de…

- ROMANIA - SPANIA // Cu mai puțin de o saptamana ramasa pana la confruntarea cu Spania din preliminariile EURO 2020, Cosmin Contra nu s-a decis inca pe cine va alege dintre Ciprian Tatarușanu (33 de ani) și Ionuț Radu (22 de ani). Meciul Romaniei cu Spania se va juca pe 5 septembrie, pe Arena Naționala,…

- Federatia Romana de Fotbal a anuntat lista finala a stranierilor convocati pentru partidele echipei nationale cu Spania si Malta, din preliminariile EURO 2020. Pe 5 septembrie, pe Arena Nationala, Romania va juca impotriva liderului grupei, Spania, iar pe 8 septembrie va intalni Malta, la Ploiesti.…

- Meciul dintre nationalele Romaniei si Spaniei, care va avea loc in data de 5 septembrie, pe Arena Nationala din Bucuresti, in preliminariile EURO 2020, se va disputa cu casa inchisa, a anuntat, miercuri, Federatia Romana de Fotbal."Tricolorii vor intalni fosta campioana europeana si mondiala, pe 5 septembrie,…

- Federatia Romana de Fotbal a pus, vineri, in vanzare biletele pentru meciul Romania - Spania, care va avea loc in data de 5 septembrie, in preliminariile Campionatului European din 2020. Suporterii romani vor lua cu asalt Arena Nationala si acest lucru se vede din vanzarea tichetelor. In doar patru…

