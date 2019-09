Stiri pe aceeasi tema

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei a sustinut in aceasta seara meciul cu Spania din preliminariile Campionatului European din 2020.Partida, care a contat pentru etapa a cincea, s a jucat la Bucuresti, pe Arena Nationala, si le a revenit spaniolilor cu 2 1 S. Ramos 29 din penalty, Alcacer 47 Fl. Andone…

- Romania intalneste astazi, de la ora 21.45 (Pro TV), pe Arena Nationala, reprezentativa Spaniei, intr-o partida contand pentru etapa a 5-a din grupa F preliminara a Campionatului European din 2020. Inaintea acestei dispute, Romania se regaseste pe locul 3, cu 7 puncte, in timp ce „La Roja” este liderul…

- Stelian Dia, responsabil de ingrijirea gazonului de pe Arena Naționala, a incercat sa explice starea ingrijoratoare in care s-a prezentat azi noua suprafața de joc, dupa antrenamentele oficiale ale Spaniei și ale Romaniei. Romania - Spania se joaca joi, 5 septembrie, de la ora 21:45. Meciul va fi in…

- Vlad Chiricheș, 29 de ani, noul fundaș al celor de la Sassulo, a vorbit in cadrul conferinței de presa de azi despre partida cu Spania. Romania o va intalni pe Spania maine seara, de la ora 21:45, in preliminariile Campionatului European 2020. Meciul va fi in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la…

- Romania o intalnește maine seara pe Spania, de la ora 21:45, in preliminariile Campionatului European 2020, iar diferența de valoare dintre cele doua echipe este uriașa. Romania - Spania se joaca joi, 5 septembrie, de la ora 21:45. Meciul va fi in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la ProTV. ...

- Jucatorul Ianis Hagi a declarat, joi seara, ca fotbalistii din nationala de tineret sunt putin dezamagiti dupa eliminarea de la Campionatul European, însa a subliniat ca el si coechiperii sai au "foame" de victorii si trofee, scrie News.ro."Felicit fanii care au fost alaturi…

- Meciul pe care reprezentativa de tineret a Romaniei il va disputa, joi, cu nationala Gemaniei, in semifinalele Campionatului European under 21, va fi arbitrat de israelianul Orel Grinfeld. Acesta va fi ajutat de asistentii Roy Hassan si Idan Yarkoni.

- Romania a castigat, luni, meciul cu Malta de la La Valetta, scor 4-0 in preliminariile Euro 2020. „Tricolorii” au deschis scorul prin Pușcaș in minutul 7 și tot el punctat din nou in minutul 29. Chipciu, cu un șut de la 20 de metri a stabilit scorul de 3-0 la pauza, iar meciul parea jucat. Dennis…