România – Slovacia, scor 22-23, în meci amical de handbal masculin Nationala de handbal masculin a Romaniei a fost invinsa, sambata, de reprezentativa Slovaciei, cu scorul de 23-22, in al doilea meci amical din trei programate la turneul gazduit de adversara. Tricolorii au mai disputat un meci de verificare, vineri, cand s-au impus in fata Olandei, cu 30-27, iar duminica vor avea ultimul test amical, tot cu Slovacia. Ei se afla la al doilea turneu amical, dupa cel de la finalul anului 2018, cand s-au clasat pe locul 2 in Polonia, in urma competitiei la care au mai participat reprezentativa tarii gazda, Cehia si Japonia. Echipa nationala… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

