Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei va finanța afacerile bucureștenilor, in cadrul unui program de start-up. Acesta va incepe in ianuarie 2019, iar bucureștenii care vor sa inceapa un business vor primi 50.000 de euro. 200 de proiecte vor fi finanțate iar costul total platit de la buget este de 10 milioane de euro.…

- In pragul Centenarului, o parte a Romaniei nu sarbatorește, ci se lupta cu saracia crunta. Peste 1 milion și jumatate de oameni abia iși duc existența, iar romanii noștri sunt, potrivit statisticilor Eurostat, cei mai saraci dintre saracii Europei.

- Analiștii de la KeysFin au ales in mod special industria de software pentru a marca, astfel, ziua de 1 Decembrie. ,,Este unul dintre domeniile cu care ne putem mandri. Romania a devenit un adevarat hub regional de software, fiind prezentat in exterior drept Silicon Valley-ul Europei’’, afirma experții.…

- In Romania activeaza, in prezent, peste 17.000 de firme de software, cu aproape 3.000 mai multe decat in 2012, potrivit unei analize transmise joi de KeysFin. Afacerile acestora au fost, anul trecut, de 4,9 miliarde de euro, iar in acest an vor depași 5,4 miliarde de euro, o creștere de 10,2%, scrie…

- Afacerile din industria de software romaneasca, in care activeaza peste 17.000 de firme de profil, vor depasi 5,4 miliarde de euro in 2018, in crestere cu 10,2% fata de anul anterior, reiese dintr-o analiza de specialitate realizata de KeysFin. Numărul companiilor din industria de software a crescut,…

- In Romania activeaza, in prezent, peste 17.000 de firme in industria de software, cu aproape 3.000 mai multe decat in anul de referința 2012. Raportat la 2007, afacerile din sectorul de software au crescut cu 150%, iar fața de 2016 cu 5,4%, arata o analiza KeysFin.

- Digi Communications, compania mama a RCS&RDS, a inregistrat in primele noua luni din acest an venituri consolidate de 752 milioane de euro, in creștere cu 9,9% fața de aceeași perioada din 2017, conform datelor publicate miercuri de grup. In Romania, grupul a raportat o creștere cu 8,7% a numarului…

- Firmele de pompe funebre vor realiza in 2018 o cifra de afaceri de 1,3 miliarde de lei, in crestere cu 150% fata de 2013, potrivit unei analize realizata de firma de consultanta Frames, citata de Mediafax. In sectorul firmelor funebre activeaza, in prezent, 806 companii, cu aproape 100 mai multe fata…