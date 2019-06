România și drepturile persoanelor LGBT Persoane lesbiene, homosexuale, bisexuale și transgen (LGBT) și-au dat intalnire la Timișoara pentru a discuta despre problemele cu care se confrunta, in cadrul unui eveniment organizat in premiera. Referendumul pentru redefinirea familiei in Constituție s-a incheiat cu un eșec, iar comunitatea LGBT este de parere ca organizarea acelui scrutin a avut și efecte pozitive. Asta […] Articolul Romania și drepturile persoanelor LGBT a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

