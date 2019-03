Stiri pe aceeasi tema

- Romania si Bulgaria vor sa constituie un grup de lucru comun pentru diminuarea importului de masini vechi si stabilirea unui mecanism comun de monitorizare a importurilor de vehicule uzate, conform unui comunicat al Ministerului Mediului. "Romania si Bulgaria dezvolta proiecte si programe bilaterale…

- Romania trece, in noaptea de sambata spre duminica, la ora oficiala de vara, ora 3.00 devenind ora 4.00. Astfel, duminica va fi cea mai scurta zi din acest an. In acest an, ora de vara se aplica din 30 martie pana in noaptea de 26 spre 27 octombrie, cand se va reveni la ora oficiala de iarna.…

- Autoritatile bulgare au confiscat peste 27 de kilograme de marijuana la punctul de control in apropiere de Ruse, la granita cu Romania, se arata intr-un comunicat de presa al Ministerului de Interne bulgar, relateaza Xinhua, potrivit agerpres.ro.Citește și: Inregistrare BOMBA cu viceprimarul…

- A scazut numarul inmatricularilor de autoturisme, anul trecut, fata de 2017. Diferenta este de 30.000 de autovehicule. Au fost si mai putine inmatriculari de masini second-hand: de la 520.000, s-a redus la 473.000, in 2018, potrivit Directiei de Permise si Inmatriculari (DRPCIV). Din datele DRPCIV,…

- Impozitarea marilor companii dupa legile Uniunii Europene, dar și chestiunea ordonanței de urgența 114, emisa de cabinetul Dancila la finele anului 2018, au ținut capul de afiș al ediției de miercuri, 6 februarie, a emisiunii saptamanale „Cafeneaua politica” moderata de jurnalistul Horia Alexandrescu.…

- Gripa continua sa faca victime in Romania. Potrivit Institutului Național de Sanatate Publica roman, numarul deceselor a ajuns ieri la 34. Ministerul Educației Național din Romania a declarat ziua de 25 ianuarie zi libera pentru școli și gradinițe. Cu aceeași situație epidemiologica se confrunta și…

- Incerc sa gandesc ca un eurosceptic, cu unele nuante de nationalism extrem. Nu este foarte greu pentru ca avem materie prima din plin, la fel cum avem arhisuficiente argumente sa acceptam fara rezerve noul europenism, in toate formele lui. A devenit un loc comun sa se spuna ca Romania nu era pregatita…

- Banca Mondiala se alatura Bancii Transilvania și reduce estimarea de creștere economica pentru țara noastra: economia ar urma sa creasca cu 3,5% in acest an și cu 3,1% in 2020, cu un punct procentual sub nivelul estimat anterior. Pentru 2018, instituția financiara internaționala, estimeaza ca țara noastra…