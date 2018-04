Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana ar putea sesiza Curtea Europeana de Justitie referitor la calitatea aerului in noua tari membre UE, inclusiv Romania, situatie care ar putea conduce la instituirea de limite privind circulatia vehiculelor diesel in orasele mari, afirma surse citate de publicatia Welt am Sonntag.

- In 2016, ANAF a tiparit si trimis degeaba catre romani si institutii peste 4,3 milioane de plicuri cu instiintari de plata. Toate s-au intors insa la destinatar si au fost distruse. Nota de plata este estimata la peste 14 milioane de lei.Peste 685 de mii de plicuri cu instiintari de plata…

- O mostra clara de “ineficiența” a Fiscului a fost descoperita recent de Curtea de Conturi a Romaniei. În 2016, ANAF a tipărit şi trimis degeaba către români şi instituţii peste 4,3 milioane de plicuri cu înştiinţări de plată.…

- Deși „penal”, cu un proces de incompatibilitate, Iohannis a fost facut președinte de Livia Stanciu! In 24 aprilie 2013, ANI anunta ca primarul Sibiului, Klaus Iohannis, se afla in stare de incompatibilitate intrucat are si calitatea de reprezentant al municipiului in Adunarea Generala a Actionarilor…

- Senatorul PNL de Suceava, Daniel Cadariu, face un apel catre primarii localitaților aflate la un pas de faliment din cauza programului ”utilitați și mediu” sa fie prezenți la Parlament in ziua cand se va da votul final in Camera Deputaților, pe un proiect de lege pe care l-a inițiat pentru a rezolva…

- Curtea de Apel Targu Mures a amanat, pentru data de 20 aprilie, judecarea dosarului in care avocata Alina Gusatu a fost trimisa in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a coruptiei pentru dare de mita, dupa ce a admis cererea inculpatei privind eliberarea unor…

- Potrivit sondajului Barometrul mediului de afaceri romanesc, realizat de EY Romania, 92% din oamenii de afaceri nu susțin modelul de creștere economica bazat pe creșterea consumului. Iar cei mai mulți dintre oamenii de afaceri respondenți, 45%, sunt neincrezatori sau foarte neincrezatori in privința…

- Platim scump pentru benzina și motorina. Dar nu știm precis ce calitate au carburanții și cat de mult polueaza. Romania risca amenzi usturatoare din partea Curții Europene de Justiție. Autoritațile nu aplica cele mai noi metode de monitorizare a calitații combustibililor.

- "Trebuie sa facem tot posibilul pentru ca aerul nostru sa fie bun si sanatos", a declarat Maria Krautzberger, coordonatoarea acestui studiu realizat de Oficiul Federal german pentru Mediu, studiu bazat pe numeroase statistici stiintifice si epidemiologice. In afara acestor decese, emisiile de dioxid…

- Emisiile de dioxid de azot, produse in special de vehiculele cu motoare diesel, au provocat aproximativ 6.000 de decese premature in Germania, in anul 2014, asociate unor afectiuni cardiovasculare, informeaza AFP care citeaza un studiu publicat joi. "Trebuie sa facem tot posibilul pentru ca aerul nostru…

- Operatiunile de leasing de orice fel sunt reglementate de Codul drept prestari de servicii in scopul aplicarii TVA, pentru care TVA se datoreaza la scadenta fiecarei rate. Acest lucru a facut ca aceste contracte sa fie preferate fata de contractele de vanzare cu plata in rate, pentru care TVA se datoreaza…

- Omul de afaceri italian Ariganello Pasqualino, pentru care Curtea de Apel Alba Iulia a dispus arestarea preventiva si predarea catre autoritatile din Italia, a contestat masura instantei de judecata. Dosarul a fost inaintat Inaltei Curti de Casatie si Justitie,

- Omul de afaceri Daniel Serghei Condratov, proprietarul companiei care produce uleiul Hexol in Romania, a fost condamnat definitiv la inchisoare cu suspendare pentru infractiunea de ucidere din culpa. Decizia definitiva a fost pronuntata la Curtea de Apel Alba Iulia. Judecatoria Alba Iulia l-a condamnat…

- Membrii Comisiei Europene vor decide miercuri eventualele sanctiuni, care ar urma sa fie comunicate public joi, au declarat surse din institutii europene citate de agentia ANSA. Karmenu Vella, comisarul UE pentru Mediu, Afaceri maritime si Pescuit, a amintit ca membrii Comisiei Europene "au…

- Judecatorii din Curtea de Apel Constanta au stabilit primul termen in procesul privind cea mai mare cantitate de droguri descoperita din Romania, mai precis intr un container din Eforie. Cauza se va afla in atentia magistratilor pe data de 5 aprilie. Oricare va fi decizia acestei instante, ea va fi…

- Daca vrem sa folosim in continuare carbunele ca sursa pentru producerea energiei, atunci Romania trebuie sa plateasca pentru a se conforma conditiilor de mediu, a fost mesajul pe care ni l-a transmis miercuri comisarul european pe probleme de energie, Miguel Arias Canete. Inasprirea…

- Temperaturile scazute si consumul in crestere au dus la cresterea preturilor pe piata spot a energiei electrice din Romania. Pretul mediu al energiei electrice tranzactionate pe Piata pentru Ziua Urmatoare (PZU), piata spot administrata de OPCOM, pentru data de 27 februarie, a fost de…

- Comisarul a fost intrebat cum priveste amendamentele aduse in Parlament Ordonantei de Urgenta 64/2016, potrivit carora 70% din gazul produs in Romania va trebui tranzactionat pe o singura bursa, respectiv OPCOM, in contexul in care Comisia Europeana a deschis deja un proces de infringement impotriva…

- Romania va solicita pentru sectorul de pescuit si acvacultura, dupa 2020, asigurarea unui nivel de finantare similar cu cel acordat in actuala perioada de programare, cresterea valorii adaugate in sector prin utilizarea fondurilor europene si simplificarea procedurilor privind implementarea tehnica…

- Karmenu Vella, comisarul european pentru mediu, afaceri maritime si pescuit, care efectueaza o vizita joi si vineri in Romania, a declarat, la Ministerul Mediului, dupa intalnirea cu ministrul Gratiela Gavrilescu, ca dupa unele estimari in Romania din cauza poluarii aerului cu anumite particule au loc…

- Comisia Europeana va anunta la jumatatea lunii martie rezultatele evaluarii masurilor prezentate de noua state membre UE, inclusiv de Romania, in sensul imbunatatirii calitatii aerului, aceste tari riscand declansarea procedurilor de sanctionare. "Putem confirma ca toate tarile membre…

- Comisia Europeana i-a convocat marti la un ”summit” pe tema calitatii aerului, la Bruxelles, pe ministrii Mediului din noua tari - inclusiv Romania, Franta, Germania si Marea Britanie -, considerate cei mai slabi elevi in Europa in acest domeniu, scrie AFP, potrivit news.ro.Aceasta este ”ocazia…

- Comisia Europeana a somat, marti, Romania si alte opt tari europene sa ia masuri pentru diminuarea poluarii aerului pana la sfarsitul saptamanii viitoare, in caz contrar urmand sa fie lansate procedurile de sanctionare. Marti a avut loc la Bruxelles o reuniune la nivel ministerial cu reprezentantii…

- Comisia Europeana a decis sa trimita Romania in judecata la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) pentru nerespectarea obligatiilor privind stocurile petroliere, respectiv a obligațiilor referitoare la instalarea infrastructurii pentru combustibilii alternativi. Comisia Europeana a decis, joi,…

- Tensiunile provocate de reducerea contributiei Turciei si a Rusiei la bugetul Consiliului Europei nu ar trebui sa aiba niciun impact asupra functionarii Curtii Europene pentru Drepturile Omului (CEDO), au asigurat joi responsabili ai Curtii, citati de AFP.'Suntem in discutie cu Comisia de…

- Romania, la Curtea de Justitie a UE pentru neimplementarea normelor privind infrastructura de combustibili alternativi Comisia Europeana a decis, joi, sa trimita Malta si Romania in fata Curtii de Justitie a UE pentru neindeplinirea obligatiei de a notifica cadrele nationale de politica referitoare…

- Situatia implementarii programului Start-up Nation este in graficul stabilit initial prin procedura de implementare, neexistand intarzieri, personalul agentiilor si al institutiilor de credit partenere fiind implicat in rezolvarea tuturor deconturilor depuse. Pentru anul 2018, s-a stabilit lansarea…

- Curtea Suprema de Justitie din Danemarca a decis in 2017 ca patru cetateni romani acuzati de autoritatile romane de trafic de persoane nu pot fi extradati deoarece conditiile din penitenciarele din Romania le-ar incalca drepturile.In acest context, Lars Lokke Rasmussen, premierul Danemarcei,…

- Comisia Europeana va organiza o reuniune pe tema calitatii aerului, fiind convocati ministrii mediului din noua tari europene, inclusiv din Romania, care risca sa fie vizate de proceduri de sanctionare din cauza poluarii. Discuțiile vor avea loc la sfarșitul acestei luni, pe 30 ianuarie, cele noua țari…

- DNA cere instantei supreme redeschiderea unui dosar pe numele vicepremierului Paul Stanescu, care vizeaza fapte din 2010, dosarul fiind anchetat anterior de DNA Craiova si inchis in 2013. Potrivit site-ului Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in data de 25 ianuarie urmeaza sa aiba loc primul termen,…

- Ministrul Mediului din Romania, Gratiela Gavrilescu, spune ca statele convocate de Comisia Europeana pe tema calitatitatii aerului, inclusiv Romania, nu au alta solutie decat aceea de a se conforma, mentionand ca, potrivit legii, responsabilitatea calitatii aerului le apartine primarilor.

- O reuniune la nivel ministerial a fost convocata la Bruxelles pe 30 ianuarie cu reprezentantii a noua tari care nu respecta normele privind calitatea aerului. "Intr-un ultim efort pentru gasirea solutiilor la problema grava a poluarii aerului in Uniunea Europeana, comisarul UE pentru Mediu,…

- Tarile respective fac parte din cele 23 de state care depasesc limitele de emisii fixate in Uniunea Europeana pentru dioxidul de azot sau particulele fine (PM10), poluanti legati mai ales de circulatia rutiera si care sunt periculosi pentru sanatate. Executivul comunitar a decis sa-i convoace…

- Avocatul general Melchior Wathelet, de la Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), a depus joi, 11 ianuarie, concluziile in speta „Coman-Hamilton“. Cuplul gay format dintr-un cetatean roman si unul american a cerut statului roman recunoasterea statutului de „soti“ dobandit in Belgia, pentru a putea…