România sfâșiată Steagul ferfenița care flendura pe Palatul Dicasterial este imaginea unei țari in care lipsa de respect fața de valori este sport național. De mai multe luni de zile, judecatorii Curții de Apel Timișoara intra la serviciu pe sub faldurile sfașiate ale unui tricolor decolorat. Și pe nimeni nu deranjeaza. Nici pe cei care impart dreptate, […] Articolul Romania sfașiata a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ARAD. Un dosar care parea „cusut cu ata alba” inca din stadiul de ancheta a ajuns la final. Dupa ani de zile in care si-a „strigat” nevinovatia, dupa ani de zile in care a aratat, cu documente, faptul ca a achitat taxe si impozite in Germania si, drept urmare, nu era nevoie sa le plateasca si in Romania,…

- Romina Rotariu, fiica fostului fotbalist Iosif Rotariu, a fost condamnata, vineri, la doi ani și opt luni de inchisoare cu suspendare. Decizia aparține magistraților Curții de Apel Timișoara. Romina Rotariu a fost gasita vinovata de comiterea infractiunilor de lovire si alte violente si de purtare abuziva,…

- Tribunalul Bihor a pronuntat o prima sentinta intr-un dosar in care zeci de judecatori si grefieri de pe raza Curtii de Apel Timisoara au contestat o decizie a conducerii Curtii de Apel Timisoara prin care conditiile de decontare a chiriei au fost inasprite. Sentinta Tribunalului Bihor nu este definitiva.

- Pe rolul Curții de Apel Timișoara se afla, in acest moment, șapte cauze de trafic de persoane. Presedintele Tribunalului Timis, Erica Nistor, a afirmat... The post Șapte cauze de trafic de persoane, pe rolul Curții de Apel Timișoara appeared first on Renasterea banateana .

- Polițistul activa in cadrul Serviciului Rutier Arad din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Arad și a fost trimis in judecata in 17 august 2017 de catre procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Arad pentru comiterea infracțiunilor de trafic de influența in forma continuata, abuz in serviciu…

- ARAD. Este vorba despre trei inculpați din dosarul contrabandei cu țigari instrumentat de DIICOT Arad. In 11 iulie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Organizate, sub coordonarea DIICOT Arad, au efectuat 21 de percheziții domiciliare, 13 in județul Arad și 8 in județul…

- Curtea de Apel Alba Iulia anunta ca, incepand cu data de 15.07.2019, este functionala aplicatia Dosarul electronic la toate instantele din circumscriptia teritoriala a Curtii de Apel Alba Iulia, ce cuprinde judetele Alba, Sibiu si Hunedoara. Dosarul electronic este o aplicatie informatica care vine…

- In emisiune, unul dintre martorii audiati de DNA Oradea, condusa pe atunci de procurorul Ciprian Man, a declarat ca a fost obligat sa minta despre Popa, si pentru ca in fața instantei Curtii de Apel Timisoara si-a retras depozitia spunand ca a fost presat de procurorul DNA sa minta el si…