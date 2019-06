Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Petrescu, ministrul Comunicațiilor și Societații Informaționale, participa astazi, 6 mai 2019, la Tel Aviv, Statul Israel, in calitate de invitat special, la conferinta de nivel inalt cu tema „Cooperarea UE-Israel in domeniul securitații cibernetice in contextul economiei digitale”, organizata…

- Alexandru Petrescu, ministrul Comunicațiilor și Societații Informaționale, a anunțat ca, de astazi, 2 mai 2019, devine operațional numarul unic 1911 prin care persoanele fizice, juridice si institutiile publice din Romania vor putea raporta incidentele de securitate cibernetica. ”Astazi, lansam prin…

- Numarul unic 1911, prin care persoanele fizice, juridice si institutiile publice din Romania vor putea raporta incidentele de securitate cibernetica pe care le-au constatat, a fost lansat oficial joi, costul proiectului fiind de un milion de euro, informeaza AGERPRES . Potrivit ministrului Comunicatiilor…

- Ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale, Alexandru Petrescu, reprezenta Romania in cadrul celei de-a treia editii a evenimentului Digital Day, organizat marti la Bruxelles de Comisia Europeana, in contextul Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene.''In cadrul evenimentului…

- Diversificarea surselor de finantare, investitii in inovare si capacitarea talentelor de a ramane si de a inova in Europa sunt principalele provocari la care Uniunea Europeana trebuie sa raspunda cu solutii integrate, considera ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale, Alexandru Petrescu.…

- Romania va avea, pana in anul 2021, un portal de informatii integrate cu privire la situatia, la zi, a fiecarui contribuabil, a declarat, miercuri seara, la Romania TV, ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale, Alexandru Petrescu, potrivit Agerpres. „Chiar la Ministerul Comunicatiilor si…

