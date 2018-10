Romania se zbate sa iasa din saracie. Numai bulgarii ne mai intrec la acest capitol, in UE

Stiri pe aceeasi tema

- Peste o treime (35,7%) din populatia Romaniei era expusa in 2017 riscului de saracie si excluziune sociala, o situatie mai grava in Uniunea Europeana fiind inregistrata doar in Bulgaria, unde 38,9% din populatie era expusa acestui risc, potrivit datelor publicate marti de Eurostat. Cu toate acestea,…

- TAROM a inregistrat, in primele opt luni din 2018, cel mai mic numar de incidente raportat la volumul total al zborurilor, respectiv de 1,2 evenimente la 100 de curse, reiese dintr-o analiza de specialitate, publicitata joi, informeaza AGERPRES . Conform datelor Flight Refund, in cadrul cercetarii au…

- Romania a avut o rata a somajului de 4,2% in luna iulie, al optulea cel mai mic procentaj din Uniunea Europeana, arata datele raportate vineri de Eurostat - Biroul de Statistica al Uniunii Europene. Romania a avut o rata a somajului de 4,2% in luna iulie, al optulea cel mai mic procentaj…

- CHIȘINAU, 20 aug — Sputnik. Centrul Analitic "European Values" a prezentat un clasament al statelor Uniunii Europene, alcatuit dupa nivelul de loialitate/ostilitate fața de Rusia, în care țarile cu cea mai pozitiva atitudine fața de Moscova sunt Cipru și Grecia, iar cele mai ostile —…

- Aproape un sfert (24%) din populatia Romaniei era ocupata in agricultura in 2017, ceea ce plaseaza Romania pe primul loc in Uniunea Europeana, unde media populatiei ocupata in agricultura era de 4,5%, arata datele publicate de Eurostat. În rândul statelor membre, cea mai ridicată pondere…

- Romania și alte 16 state membre (Austria, Belgia, Croația, Cipru, Cehia, Finlanda, Franța, Grecia, Ungaria, Letonia, Lituania, Luxemburg, Polonia, Slovenia, Spania Post-ul Punerea in aplicare a normelor privind studenții și cercetatorii din afara UE apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Romania, Ungaria si Slovenia sunt tarile care au inregistrat, in perioada 2000 - 2016, cea mai mare crestere din Uniunea Europeana a ponderii numarului de salariati in sectorul guvernamental, in timp ce la nivelul Uniunii Europene procentul s-a mentinut aproape stabil, intre 15% si 17% din numarul total…