Romania se va face bine cind va avea Conducatori cu frica de Dumnezeu!

- Nicolae Banicioiu a reacționat dupa Congresul PSD, unde a candidat pentru funcția de președinte executiv, pentru ca ulterior sa se retraga din cursa. ”Dragi prieteni Va scriu acest gand avind in minte multele intrebari pe care le am primit in decursul ultimelor zile . Eu…

- Deși puțina lume știe, Israela Vodovoz și Adriana Iliescu, cea mai batrana mama din Romania, au fost implicata, in urma cu ceva timp, intr-un scandal de proporții. Israela Vodovoz a fost gasita moarta in locuința ei in urma cu cateva zile, mai exact in data de 9 martie . Cunoscuta pentru faptul ca a…

- Promoția Centenarului, seria de elevi ianuarie – noiembrie 2018, a depus vineri, 9 martie, juramantul militar, la sediul Scolii de Agenti de Politie „Septimiu Muresan” Cluj-Napoca. Emoționați de prezența familiilor și a prietenilor, cei 295 de viitori agenți de poliție au rostit la unison: ”Jur credinta…

- La jumatatea lunii decembrie a anului 2017, Romania ramanea inmarmurita dupa crimele de la metrou din Capitala. Dupa o cautare intensa, Magdalena Șerban, autoarea asasinatului a fost prinsa, iar expertiza medicala a scos la iveala faptul ca avea discernamantul mult redus. Acum, chiar și inchisa la Jilava,…

- Inainte sa fie casatorit cu Anamaria Prodan, Laurentiu Reghecampf a fost insurat timp de 14 ani cu Mariana, cu care are si un copil, pe Luca. Aseara, insa, o veste tragica a lovit familia Marianei, aceasta anuntand ca mama ei, ramasa in Romania, a murit.", scrie wowbiz.ro. Viata este…

- Dragi Tovarași și pretini, galeria intelectualilor și politicienilor de vaza care ne spun ca nu este acum momentul Unirii s-a întregit cu o noua figura hâda. Aș putea scrie mult despre conceptul de Igor fara de Țara, cu referire nu doar la actualul ne-președinte ci și la…

- EXATLON. In timpul competitiei, Bogdan a amenintat-o pe Anca ca ii va da "doi pumni in gat", iar fosta concurenta a marturisit ca i-a fost teama, scrie wowbiz.ro. "Nu-i facusem nimic lui Bogdan, a venit medicul sa-mi faca injectie si m-a trimis in casa cu el. Mi-ai spus ca ma bati, chiar mi-a fost…

- EXATLON ROMANIA. Claudia Pavel a povestit experienta sa intr-un interviu pentru cel mai noua numar al revistei "Tango. Marea Dragoste". "Am primit propunerea la final de noiembrie 2017. Am zis da, de principiu, din prima clipa, pentru ca mi parut o idee foarte tare, mai ales ca mi s-a explicat ca…

- Autor: Serban CIONOFF Lung prilej de vorbe și de ipoteze!Umbla vorba prin targ cum ca președintele Klaus Iohannis ar fi in carți pentru a prelua inalta funcție de președinte al Consiliului European. Asta dupa ce președintele in exercițiu, Donald Tusk, iși va incheia mandatul. Adica fix pe 1 decembrie…

- Frans Timmermans a declarat joi intr-o conferinta de presa sustinuta la Bucuresti ca Romania este pe ultima suta de metri in privinta progreselor referitoare la independenta justitiei: „Este ca si...

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa sustinuta la Bucuresti, ca in ultimii 20 de ani Romania a obtinut atat de multe lucruri in ceea ce priveste independenta justitiei, iar de la aderarea Romaniei in Uniunea Europeana, in ultimii 11 ani,…

- Alina Albert, un renumit parapsiholog, a facut o serie de previziuni de-a dreptul șocante despre ce urmeaza sa se intample in Romania. Conform acesteia, Bucureștiul va fi scaldat in sange. „Nu ii cer lui Dumnezeu sa imi arate ce urmeaza, pentru ca sufar de doua ori. Ma rog sa nu imi arate lucruri pe…

- O femeie din Vrancea a murit dupa ce s-a intors de la o inmormantare. Fara sa sufere de vreo boala, Doina Purdel s-a stins la 50 de ani, in Italia, la scurt timp dupa ce revenise din Romania de la funeraliile cuscrei sale. Doina Purdel era din Panciu, județul Vrancea, și de 14 ani se stabilise impreuna…

- Un batran de 101 ani din Timișoara a fost vizitat, de ziua sa, de preoți și locuitori ai Parohiei Timișoara-Fratelia. Batranul care a ajuns la aceasta venerabila varsta spune ca „munca și mișcarea, alaturi de credința in Dumnezeu” l-au intarit.

- Sa te fereasca Dumnezeu de cei care ajung pe scari prea inalte și cred ca l-au prins pe Atotputernicul de picior! Zborul lor e fara aripi și fara parașuta și, amețiți de inalțimi, se cred mai puternici decat sunt. Gata cu poveștile, cu pildele! Am sa fac radiografia ultimelor cinci luni din viața romanilor…

- ”Astazi, numele lui este pomenit cu respect pe orice continent, dar cu pronunția șlefuita a limbii franceze. Daca ar vedea caciula de pe A, ar ști cu toții de unde vine acest uriaș. Oricine a trecut pragul atelierului sau din Paris poate spune ca a vazut Romania. Ca a privit-o in ochi. Gloria artistului…

- Dupa ce birocrația din Romania i-a lasat pe el și pe fratele sau fara indemnizațiile de handicap, cunosutul jurnalist piteștean Remus Eduard Ștefan a ajuns sa traiasca, de pe o zi pe alta, intr-o camera de hotel, impreuna cu fratele bolnav de schizofrenie paranoida, pe care nici nu concepe sa-l…

- Un tinar de 23 de ani, locuitor al raionului Telenești, a fost reținut fiind banuit ca ar fi sustras peste 13 mii de lei din cutia pentru donații unei biserici. Cel care a descoperit jaful este parohul care a venit la slujba de dimineața. Furtul s-ar fi produs in noaptea de 20 ianuarie curent. Individul…

- "Nu știu ce cred oamenii in acest moment. Principala preocupare este mersul foarte slab al increderii in justiție. Doar 6% din dosarele aflate pe rol sunt reprezentate de cele penale. Incerc sa spun aici, dar nu ma aude nimeni: 94 % sunt dosare civile, comerciale, care dureaza de 15-20 de ani. Referitor…

- Maria Ghiorgiu a scris pe blogul sau ca se roaga pentru toate sufletele care vor fi afectate de cutremur. Maria Ghiorghiu, despre un cutremur major. "Se va produce iarna!" "In aceasta noapte in timp ce scriam aici pe Blog, vad dragilor propria-mi bucatarie in care aragazul meu incepe…

- Irina Loghin da asigurari ca se simte bine acum dupa ce a consultat de urgenta un medic, informeaza Romania TV. Ea era ingrijorata ca ar fi putut lua un virus care a ucis multi oameni in America. Citeste si Cetatean saudit, arestat in SUA in legatura cu atentatele teroriste din 2001 "Nu…

- Cantareata de muzica de petrecere, Carmen Serban, a fost la un pas de moarte dupa ce a luat foc in propria brutarie. Nu e prima data cand viata artistei a fost in pericol, aceasta a mai adormit la volan si a invins boala pe care a depistat-o la un san. Cantareața a marturisit insa ca a fost salvata…

- Veronica Antal s-a nascut intr-un judet din Neamt, a vrut sa se calugareasca dar regimul comunist desfiintase in acea perioada toate manastirile catolice. A ales sa-l slujeasca pe Dumnezeu in felul sau si a facut un legamant de castitate. Sa duca o viata fara pacat era cel mai important lucru…

- Ministrul propus pentru preluarea portofoliului Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a vorbit, luni, la audierea in comisii, despre cateva dintre prioritatile MAE si despre pozitionarea ministerului in relatia cu partenerii straini. "Noi nu facem la nivelul Ministerului de Externe politica de partid,…

- "Dragnea si PSD se pregatesc sa pricopsesca Romania cu un guvern in care sunt destui oameni cu probleme penale.Dar asta nu i-a ajuns lui Dragnea. Tine sa ne pricopseasca si cu un analfabet la Educatie. Este prea mult. Dragnea, ia-ti anafabetul la partid! Dar nu ne pricopsi cumva cu groparul…

- Oana Zavoranu a primit o oferta incredibila de la Floricica dansatoarea, care s-a oferit sa fie mama-surogat pentru copilul vedetei. Floricica Dansatoarea, cea care s-a facut remarcata și la emisiunea culinara „Chefi la cuțite”, a venit cu o oferta șoc pentru Oana Zavoranu, care iși dorește foarte mult…

- "Drum bun, Neagu Djuvara. Ai plecat la stele, dar ne-ai lasat opera ta, dragostea ta pentru tara, pentru cultura, pentru oamenii acestui pamant. Un om care a plecat dintre noi cu sufletul impacat pentru ca el singur ne-a iubit pe noi, pe romani, poate, mai mult decat l-am iubit noi toti la un loc",…

- Presedintele Senatului si al ALDE, Calin Popescu Tariceanu, spus, intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, ca Verestoy Attila a fost unul dintre liderii comunitatii maghiare care a promovat democratia si interesele tarii in care s-a nascut. "Cu profund regret și tristețe am aflat vestea decesului…

- Verestoy Attila a incetat din viața la Viena. Acesta avea probleme pulmonare și a murit de cancer. Verestoy Attila, parlamentar UDMR, a incetat din viața miercuri, 24 ianuarie 2017 . Liviu Dragnea a transmis un mesaj de condoleanțe pe pagina sa de Facebook. Potrivit fostului presedinte al UDMR, Marko…

- Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a reacționat prompt la vestea ca senatorul UDMR Verestoy Attila a murit.„Am aflat cu tristețe vestea privind trecerea in neființa a lui Verestoy Attila! A fost unul din parlamentarii cu cea mai indelungata activitate, un lider al UDMR…

- Tacamuri medievale din Castelul Bathory, un inel de argint de secol X, scrisoarea Regelui Mihai catre Corneliu Coposu ori o cupa de lut din epoca bronzului sunt doar cateva dintre cele mai valoroase piese de patrimoniu pe care vizitatorii le pot admira, in aceasta perioada, in cadrul unei inedite expozitii.

- Patronul FCSB, Gigi Becali, vrea sa-l transfere pe starul oltenilor, Alexandru Baluta, insa nu toti privesc sosirea mijlocasului ca fiind potrivita. Narcis Raducan, fost jucator si oficial al ros-albastriilor, considera ca mijlocasul nu are loc in ofensiva lui Dica. "La Baluta totul depinde…

- Antonio Conte a avut o reactie nervoasa dupa ultimele declaratii facute de Jose Mourinho. Portughezul a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa, ca nu si-a pierdut pasiunea, chiar daca nu se manifesta ca un clovn pe marginea terenulu. Tehnicianul londonezilor n-a vrut ca mesajul lui Mourinho…

- Parintele Arsenie Boca a prezis ca Bucureștiul va fi șters de pe harta României, în urma unui cutremur incredibil. „Se va oua de doua ori, iar la a treia ouare, marele oras va fi sters de pe fata pamântului pentru pacatele lui", a spus parintele. Arsenie…

- Totodata, bioenergotarapeutul Lidia Fecioru a vorbit despre oamenii care ne critica si pe care nu trebui sa ii luam in seama, pentru ca ei nu merita sa fie respectati. "Buna dimineata si la multi ani dragii mei! Multumesc din suflet pentru urarile voastre, multe, mii de mesaje (telefoane…

- Profetie cumplita inainte de Anul Nou: „Va fi prapad. Aud un glas care imi spune ceva ingrijorator” Maria Ghiorghiu a devenit una dintre cele mai apreciate prezicatoare din Romania dupa ce a antincipat dezastrul de la clubul Colectiv. Pe blogul personal, aceasta trage un nou semnal de alarma si sustine…

- Premierul Mihai Tudose a atins, in cadrul interviului acordat Romania TV, si un subiect controversat: Legile Justitiei. Prim-ministrul sustine ca Parlamentul, ca for de dezbatere, este in acest moment responsabil si ca exclude varianta prorogarii acestora. Citeste si: Premierul Tudose a facut…

- Bogdan Tuța, tanarul care s-a aruncat in fața trenului la Navodari, și-a șocat apropiații, dupa ce și-a pus capat zilelor. Barbatul, in varsta de 40 de ani, a scris chiar in ziua de Craciun ca a vazut moartea, spunandu-le apropiaților ca totul „s-a sfarșit”. Tanarul le-a marturisit prietenilor, pe Facebook,…

- Vedeta de la Realitatea TV a zis ca spera sa traim intr-o țara cu responsabilitate. Din punct de vedere profesional, iși dorește ca emisiunea ei sa fie cea mai urmarita de public. [citeste si] "Vreau sa fim lasați in pace. Vreau sa putem avea in continuare libertate sa prezentam realitatea…

- Parintele Nicolae Tanase, care a devenit tata pentru 400 de copii și cateva mii de suflete abandonate de parinți și rude in ultimii aproape 30 de ani, cere interzicerea avortului, considerand ca acesta este o crima comisa atat impotriva copiilor nenascuți, fara aparare, cat și impotriva nației romane…

- Intr-un interviu acordat Romania TV, Gigi Becali a a vorbit despre credința in Hristos și perioada din inchisoare, facand o declarație neașteptata despre fostul președinte, Traian Basescu.Dezvaluiri EXPLOZIVE: Cine l-a facut intangibil timp de 14 ani pe medicul Mihai Lucan: 'Am trimis in 2004…

- Igor Dodon considera ca unul dintre pilonii ce ar sta la baza solutionarii problemei transnistrene ar fi ca Tiraspolului sa i se garanteze ca, daca Chisinaul decide sa se uneasca cu Romania, atunci Transnistria trebuie sa aiba dreptul la autodeterminare si la infiintarea propriului stat.

- Anul acesta a fost marcat de niște plecari implacabile pentru spațiul cultural și public din România. Acum câteva zile a plecat spre ceruri ultimul Rege al tuturor românilor. L-au plâns mulți, l-au plâns toți, ca semn de iubire necondiționata și respect…

- Stelian Tanase a rememorat pe blog-ul sau momentul reintoarcerii Regelui Mihai in Romania, cand fostul suveran nu a fost lasat sa intre in țara. "Aceia care au facut asta s-au acoperit de o „glorie nepieritoare” – aceea de a fi umilit pe cel mai bun dintre romani și pe singurul legitim de a conduce…

- Maria Ciobanu a trait o poveste de dragoste cu nabadai cu interpretul de muzica populara Ion Dolanescu. Artista dezvaluia cum l-a cunoscut pe acesta și cum a inceput idila lor. Maria Ciobanu, care anul acesta a implinit 80 de ani , este una dintre marile cantarețe de muzica populara din Romania. Maria…

- Manualele de baza vor fi disponibile in format PDF si digital interactiv Toate manualele de baza vor fi disponibile in format PDF si digital interactiv, pe platforma manuale.edu.ro, a anuntat joi ministrul Educatiei Nationale, Liviu Pop. "Avem pe ordinea de zi proiectul legii manualului scolar.…

- Anamaria Ferentz iși doneaza ziua de naștere, in scop caritabil. Artista iși dorește sa ajute o fetița ce a impresionat-o pana la lacrimi. Artista vrea sa doneze cadourile primite Anamaria Ferentz vrea sa o ajute pe o fetita de 13 ani bolnava grav si vrea ca ziua sa de nastere sa fie donata in acest…