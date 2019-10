Stiri pe aceeasi tema

- Seful Directiei Operatii a Statului Major al Apararii (SMAp), Marian Botea, a declarat vineri ca, alaturi de alte institutii din domeniul apararii si securitatii, se incearca contracararea provocarilor razboiului hibrid. "Domeniile de manifestare sunt extrem de diverse pe zona hibrida. (...) Intotdeauna,…

- Mai mult de jumatate din creditele acodate de banci in Romania pentru populatie si companii sunt concentrate in cele mai mari sase judete: Bucuresti (inclusiv Ilfov), Cluj, Timis, Constanta, Brasov si Iasi, la polul opus fiind Giurgiu, Covasna, Mehedinti, Harghita si Caras-Severin.Conform…

- Scriam ieri ca ”Europa Libera”, publicația înființata de CIA și finanțata de Congres, a expus deja ce va pretinde Trump de la Iohannis. Puntele erau clare: - creșterea susținerii financiare pentru prezența militara a SUA în România – și chiar o prezența…

- Intalnire de grad zero pentru Romania la Casa Alba. Presedintele Klaus Iohannis va fi primit de liderul american Donald Trump. La intalnirea din aceasta seara, cap de afis pe agenda discutiilor sunt relatiile militare si cele din domeniul energetic. Cei doi presedinti vor trece in revista, punct cu…

- Generalul Nicolae Ciuca, seful Statului Major al Apararii, a spus ca primele componente ale sistemelor Patriot au ajuns deja in Romania, subliniind ca acestea vizeaza sprijin logistic și de mentenanța. „Efectiv, ansamblul unui sistem va fi in țara in primul trimestru al anului viitor”, spune Ciuca,…

- Generalul Nicolae-Ionel Ciuca, seful Statului Major al Apararii, a fost distins cu Ordinul National al Meritului in grad de Comandor de catre ambasadorul Frantei in Romania, Michele Ramis, a anuntat, miercuri, misiunea diplomatica printr-un comunicat de presa.Citește și: Gigantul american…

- Dupa ce Guvernul Dancila a adoptat o noua Ordonanța de Urgența pentru schimbarea Codului Administrativ, modificare facuta pe placul UDMR, romanii se strang in Piața Victoriei, potrivit stiripesurse.ro.Astfel, duminica, de la ora 17, va avea loc un miting impotriva UDMR-ului și a Guvernului…