Romania se numara printre tarile UE cu cel mai scazut procent al utilizarii robotilor

Stiri pe aceeasi tema

- In 2016, in UE profesau peste 360.000 de dentisti, 450.000 de farmacisti si 550.000 de fizioterapeuti. Exista insa mari diferente intre statele membre, in ce priveste rata specialistilor la 100.000 de locuitori. In cazul dentistilor, Grecia area cea mai mare proportie, 123 de stomatologi cu drept de…

- Grecia, Bulgaria, Cipru, Lituania, Portugalia, Estonia, Luxemburg, Germania si Romania sunt statele din Uniunea Europeana care in 2016 aveau cel mai mare numar de medici stomatologi raportat la populatie, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat).In statele…

- Rata somajului in Uniunea Europeana a fost de 6,7% in noiembrie, stabila comparativ cu luna precedenta, dar in scadere fata de 7,3% in perioada similara din 2017, arata datele publicate miercuri de Oficiul european de Statistica (Eurostat). Acesta este cel mai redus nivel al ratei somajului…

- Gospodariile din Uniunea Europeana au alocat, in medie, in 2017, o cota de 8,8% din totalul cheltuielilor de consum pentru "restaurante si hoteluri", pe ultimul loc din UE la acest indicator fiind gospodariile din Romania care au alocat in acest scop doar 3,1% din totalul cheltuielilor de consum, arata…

- Romania domina topurile europene ale saraciei la tineret (16 -29 ani), potrivit datelor publicate de Eurostat. La categoria risc de saracie, cu 29,2%, figuram pe locul 2, imediat dupa Danemarca (30,3%, cu observatia ca indicatorul este relativ la media nationala, iar acolo tinerii pleaca mult mai devreme…

- Perioada de timp petrecuta de europeni intr-o zi pentru cumparaturi si servicii personale (precum vizita la doctor sau la coafor) variaza intre 17 minute pe zi in Romania si 35 de minute in Germania, arata un sondaj efectuat in randul a 15 state membre ale Uniunii Europene intre 2008 si 2015, arata…

- Romania a ramas si in 2017 tara membra UE cu cea mai mare pondere a copiilor aflati in saracie sau supusi riscului de excluziune sociala, potrivit datelor comunicate de Eurostat. Cu o pondere de 41,7%, am pastrat de putin prima pozitie in acest nedorit top al saraciei, inaintea Bulgariei (41,6%)…

- Peste 29.7% dintre români își fac nevoile la WC-ul din curte, arata statisticile pe anul 2017. Deși în scadere fața de cifrele din 2016 (32.6%), numarul celor care nu dispun de toaleta interioara este de 10 ori mai mare fața de media din Uniunea Europeana de doar 2.4%. România…