Christina Aguilera va susţine o serie de concerte la Las Vegas

Rezidența “Christina Aguilera: The Xperience” va debuta pe 31 mai și va cuprinde 16 concerte. “Vreau să fie un spectacol cât mai interactiv și să explorez noi teritorii, poate cu materiale originale”, a declarat Aguilera pentru The Associated Press.… [citeste mai departe]