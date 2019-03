Stiri pe aceeasi tema

- Romania a inchis pana in prezent noua dosare in agricultura, din cele 29 pe care le-a preluat de la presedintia austriaca, desi angajamentul a fost de numai patru dosare, a declarat, luni, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, intr-o conferinta de presa. „Sunt 29 de dosare, din…

- „Cuprumin si Moldomin. Amandoua reprezinta 92% din productia de cupru, undeva pe locul 3 in Europa ca si resursa. Extrem de interesante si de ofertante. Foarte multi au avut interes sa le blocheze. O curat, o asez si o asez pe piata. Si ai investitori. In momentul acesta, la Cuprumin exista…

- Romania a preluat 29 de dosare pe agricultura si piscicultura, toate fiind dosare grele, ce vor trebui puse in discutie in perioada in care detinem presedintia Consiliului Uniunii Europene, a declarat ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea."Despre dosarele Romaniei putem…

- Romania a importat ieri dimineata peste 1.000 de MW pentru a-si asigura consumul de energie, care se ridica la aproape 8.000 de MW, in timp ce productia nationala nu depasea 6.960 de MW la ora 10:00, potrivit datelor privind starea sistemului energetic national, postate in timp real pe site-ul Transelectrica,…

- „Am luat decizia de a face o lege pentru a defini exact lucrurile si a urmari cu atentie acest produs in asa fel incat falsurile sa fie scoase din preocuparea unora care doresc printr-un castig rapid sa tulbure piata si sa puna la indoiala produsele pe care le fac romanii", a declarat, joi, ministrul…

- Ministerul Agriculturii analizeaza o serie de masuri prin care sa plafoneze prețurile la produsele de baza, scrie G4media.ro . Instituția condusa de catre Petre Daea a sesizat deja la finalul lunii noiembrie Consiliul Concurentei cu privire la cresterea preturilor produse de panificatie si patiserie.…

- Primele 10.000 de abonamente de la Neversea 2019 s-au epuizat, astfel ca fanii festivalului și-au asigurat deja intrarea pe plaja NEVERSEA, unde timp de 4 zile și 4 nopți participanții traiesc experiențe unice la malul Marii Negre alaturi de prieteni și de cei mai buni artiști internaționali ai momentului.…

- Romania a realizat anul acesta peste 30 de milioane de tone de cereale, fata de 27 de milioane de tone anul trecut, productiile de porumb si floarea soarelui ocupand primul loc in Uniunea Europeana, a declarat, luni, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea.