In ședința de miercuri, 17 iulie a Executivului, va fi aprobat Memorandumul de Ințelegere intre Ministerul Energiei și compania Transgaz din partea Romaniei și Consiliul Consultativ al Coridorului Sudic de gaze, privind potențialul de cooperare in utilizarea infrastructurii de transport al gazelor oferita de interconectorul RO-BG și conducta BRUA in etapele viitoare de extindere a Coridorului Sudic de gaze in Balcani și Europa Centrala. Romania este un susținator activ al proiectului Coridorului Sudic de gaze și al planurilor sale de extindere, fapt demonstrat și prin implicarea sa in implementarea…