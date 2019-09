Stiri pe aceeasi tema

- Prim ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut luni, 23 septembrie 2019, o intrevedere cu David Harris, presedintele American Jewish Committee, in contextul vizitei de lucru pe care o efectueaza in SUA. In cadrul convorbirilor, prim ministrul Viorica Dancila a evidentiat importanta pe care Parteneriatul…

- Bursa de Valori Bucuresti ar putea fi promovata la statutul de Piata Emergenta de catre FTSE Russell pe 26 septembrie, intrucat anul acesta indeplineste toate criteriile necesare, a anuntat joi, Directorul General, Adrian Tanase la conferinta Piata de Capital organizata de Financial Intelligence,…

- Valoarea totala a tranzactiilor a ajuns la 57,61 milioane de lei (12,17 milioane de euro).BET-Plus, care arata evolutia celor mai lichide 37 de actiuni de la BVB, a urcat usor cu 0,01%, iar BET-NG, care masoara evolutia celor 10 companii energetice si de utilitati, a pierdut 0,13% din valoare.Indicele…

- Valoarea totala a tranzactiilor a urcat la 26,57 milioane de lei (5,616 milioane de euro), de 19 milioane de lei (4,01 milioane de euro) in sedinta anterioara.BET-Plus, care arata evolutia celor mai lichide 37 de actiuni de la BVB, a pierdut 0,12% din valoare, la fel ca si BET-NG, care…

- Banca Transilvania (BT) a raportat, la 30 iunie 2019, un profit net consolidat de 848 de milioane de lei, in crestere cu 28% fata de aceeasi perioada din anul anterior. Totdată, la nivel de Grup profitul a fost de 942,36 milioane de lei, în creştere de la 864,6 milioane de lei, reiese…

- Tranzactii cu actiuni Fondul Proprietatea in valoare de 57 milioane de lei au urcat, marti, rulajul total al Bursei de la Bucuresti la 79,08 milioane de lei (16,72 milioane de euro) potrivit Agerpres. In topul celor mai tranzactionate actiuni de pe piata reglementata s-au mai situat, alaturi de Fondul…

- PES activists Romania organizeaza sambata 27 iulie, in sala de conferințe a Muzeului de Istorie din Suceava, incepand cu ora 17.00, lansarea carții „Stanga și agenda sociala a Romaniei“, editata de catre Fundația Stanga Democratica și Fundația Friedrich-Ebert-Stiftung. La eveniment vor participa coordonatorul…

- Bursa de la Bucuresti a inchis in crestere pe toti indicii sedinta de tranzactionare de miercuri, iar valoarea tranzactiilor a fost de 63,17 milioane de lei (13,34 milioane de euro). Indicele principal BET, care arata evolutia celor mai lichide 16 actiuni cu exceptia SIF-urilor, a inregistrat o apreciere…