- Guvernul de la Viena a decis reducerea alocațiilor pentru copiii nerezidenți ai cetațenilor UE care lucreaza in Austria, o masura catalogata drept 'discriminatorie' susține deputatul Matei Dobrovie intr-un comunicat de presa, 'care incalca fundamentele UE'. El solicita Ministrului Muncii sa ridice…

- MAE considera ca legea privind ajutarea nivelului alocatiilor pentru copiii nerezidenti ai muncitorilor din Austria, intrata in vigoare la inceputul anului, este o decizie care contravine legislatiei UE, si creeaza o situatie discriminatorie, potrivit unui comunicat al institutiei.

- Romanii care lucreaza in Austria, carora le-au fost modificate alocațiile pentru copii in urma schimbarilor legislative adoptate de Parlamentul Austriei, pot cere sprijinul Centrului SOLVIT Romania in cazul in care considera ca sunt discriminați și li s-au incalcat drepturile. Centrul SOLVIT Romania,…