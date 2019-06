Stiri pe aceeasi tema

- GERMANIA U21 - ROMANIA U21 // Romania U21 joaca azi cu Germania U21 in semifinalele Campionatului European de tineret, „tricolorii" fiind la 90 de minute de o performanța colosala. Romania U21 va juca impotriva Germaniei U21 in semifinalele EURO 2019, azi, de la ora 19:00, ora Romaniei. ...

- ROMANIA U21 GERMANIA U21. Mirel Radoi vrea ca elevii sai sa arate ca nu degeaba au ajuns pe locul doi la echipa cu cele mai multe goluri inscrise la turneul final din Italia si San Marino. ROMANIA U21 GERMANIA U21. "Sa fiu sincer, suntem cam prea euforici. Ma bucur ca partida e maine seara…

- ROMANIA-GERMANIA LIVE VIDEO. Inter l-a vandut pe Radu, vara trecuta, la Genoa, cu optiune de rascumparare, pe care a activat-o de curand. Insa gruparea milaneza nu considera ca este momentul ca portarul nationalei de tineret a Romaniei sa se alature acum lotului antrenat de Antonio Conte. Pe…

- Romania U21 și Germania U21 se intalnesc in semifinalele Campionatului European de tineret. Selecționerul Stefan Kuntz a luat decizia dupa ce s-a sfatuit cu staff-ul medical: „Ne vom obișnui astfel mai ușor cu condițiile de la ora meciului și evitam ca jucatorii sa raceasca". Romania U21 va juca impotriva Germaniei…

- Arbitrul israelian Orel Grinfeld a fost delegat sa conduca meciul dintre selectionatele Romaniei si Germaniei, din semifinalele Campionatului European de fotbal Under-21 din Italia si San Marino, programat joi, de la ora 19:00, pe Stadionul ''Renato Dall'Ara'' din Bologna,

- FRANȚA U21 - ROMANIA U21 0-0 // Ilie Dumitrescu, 50 de ani, fostul mare jucator al Generației de Aur, iși scoate palaria in fața performanței fantastice a naționalei U21, care s-a calificat in semifinalele Campionatului European U21. Romania U21 va juca impotriva Germaniei U21 in semifinalele EURO…

- Romania a caștigat grupa in care a fost plasata la Campionatul European de Fotbal U21. Romania a acumulat 7 puncte, invingand Croația și Anglia și facand egal cu Franța. Națioanala tricolorilor mici va juca in semifinale cu Germania, joi, 27 iunie, meciul neavand momentan o ora de inceput stabilita.…

- Cea de-a 22-a editie a Campionatului European de tineret incepe, duminica, in Italia, iar nationala Romaniei se numara printre cele 12 formatii participante la turneul final, dupa o absenta de 21 de ani. Cele trei grupe de la turneul final sunt urmatoarele: Grupa A: Italia, Spania, Polonia, Belgia;…