- Echipa feminina a Romaniei, formata din Elizabeta Samara, Bernadette Szocs, Daniela Dodean Monteiro, Adina Diaconu si Irina Ciobanu, s-a calificat, vineri, in semifinalele Campionatului European de la Nantes, trecand in sferturile de finala de Franta, scor 3-0.

- Romania's women's team defeated the Slovakian team by 3-0, on Wednesday, in Group 1 of the International Table Tennis Federation - ITTF European Championships, taking place in Nantes (France).Thus, Bernadette Szocs defeated Ema Labosova, 3-0 (11-6, 11-7, 11-5), Elizabeta Samara won to Eva…

- Selectionata feminina a Romaniei a invins formatia Slovaciei cu scorul de 3-0, miercuri, in Grupa 1 a Campionatelor Europene de tenis de masa de la Nantes (Franta). Bernadette Szocs a invins-o fara probleme pe Ema Labosova cu 3-0 (11-6, 11-7, 11-5), Elizabeta Samara a intrecut-o la fel de clar pe…

- Au mai ramas patru zile pana la Campionatul European pe echipe la tenis de masa, intrecere care se va desfasura in Franta, la Nantes.Inainte de plecarea spre competitie, echipele nationale ale Romaniei se pregatesc la Constanta.Din lotul feminin fac parte Eliza Samara, Daniela Dodean Monteiro, Bernadette…

