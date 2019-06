Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de juniori a Romaniei este deja cu un picior in semifinala Campionatului European de Fotbal. Dupa ce a invins fara drept de apel Croația și Anglia, echipa antrenata de Mirel Radoi poate juca in etapa superioara chiar si daca va pierde ultimul meci din grupa.

- Echipa nationala de fotbal tineret a Romaniei sustine astazi un nou meci istoric, de mare importanta, la Campionatul European din Italia si San Marino. Tricolorii lui Mirel Radoi intalnesc Franta, in ultima partida din grupa C, iar romanii sunt la un pas de calificarea in semifinale. De la ora 22.00…

- Naționala de tineret a Romaniei a reusit o victorie de senzatie in fata echipei Angliei, cu scorul de 4-2 (0-0), vineri, pe Stadionul ''Dino Manuzzi'' din Cesena, in Grupa C a Campionatului European de fotbal Under-21 din Italia si San Marino.

- Nationala U21 a Romaniei e ca si calificata in careul de asi al Campionatului European din Italia. „Tricolorii mici” au invins reprezentativa similara a Angliei dupa un final incredibil de meci. A fost 4-2 pentru elevii lui Mirel Radoi, care au fost egalati de doua ori in ultimul sfert de ora. Toate…

- Echipa nationala de tineret a Romaniei sustine vineri, 21 iunie, al doilea meci din grupa C a Campionatului European din Italia si San Marino. De la ora 19.30, in direct la TVR1, la Cesena in Italia , selectionata condusa de Mirel Radoi, din care fac parte zece actuali sau fosti jucatori ai FC Viitorul,…

- Selectionata Frantei a invins dramatic echipa Angliei cu scorul de 2-1 (0-0), marti seara, la Cesena, intr-un meci din Grupa C a Campionatului European de fotbal Under-21 din Italia si San Marino, in care se...

- Petru Plotuna e bucatarul care se va ocupa de toate detaliile culinare pentru naționala U21 pe parcursul Campionatului European. E de 20 de ani in Italia și știe ce nu trebuie sa le lipseasca jucatorilor din meniu. Naționala U21 a Romaniei a ajuns la Forli, unde va sta pe toata perioada Campionatului…

- Echipa naționala de tineret a ajuns astazi in Forli, orașul care ii va gazdui pe „tricolorii" mici pe durata Campionatului European din Italia. Naționala U21 a Romaniei a ajuns la Forli, unde a fost așteptata de mai bine de 30 de fani Publicata de Gazeta Sporturilor pe Sambata, 15 iunie 2019 Jucatorii…