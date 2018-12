Stiri pe aceeasi tema

- "Am vazut ca presedintele Iohannis a cerut agenda sedintelor de Guvern si asta este un lucru foarte bun. Noi am spus de acum doua saptamani ca presedintele ar trebui sa participe in aceasta perioada la sedintele de Guvern, tocmai pentru ca subiectul de politica externa, respectiv preluarea presedintiei…

- "Prin acest Memorandum, Guvernul Romaniei a propus adoptarea unei pozitii de sustinere din partea Romaniei a Compactului Global pentru Migratie (CGM), in forma convenita in urma negocierilor. De asemenea, prin intermediul acestui document, a fost aprobat textul declaratiei nationale care va fi prezentata…

- Presedintele Klaus Iohannis a aprobat miercuri, la propunerea Guvernului, Memorandumul cu tema "Participarea delegatiei Romaniei la Conferinta interguvernamentala la nivel inalt pentru adoptarea Compactului ONU pentru o Migratie sigura, ordonata si reglementata", informeaza Administratia Prezidentiala,…

- Klaus Iohannis nu a ascuns faptul ca exista tensiuni și divergențe cu Guvernul Romaniei, dar a dat asigurari ca in privința afacerilor europene și in pregatirea președinției rotative, lucrurile stau cu totul altfel. "Eu am divergente in foarte multe domenii cu Guvernul nostru, dar nu in domeniul…

- "Romania este pregatita pentru preluarea și exercitarea cu succes a președinției Consiliului Uniunii Europene. Inca de la inceputul mandatului, Guvernul Romaniei a inițiat și dezvoltat un amplu proces de pregatire a preluarii președinției Consiliului Uniunii Europene. Programul de acțiuni este finalizat,…

- "Parlamentul European are dreptul sa dezbata problemele si daca e nevoie sa vina cu o rezolutie pe care sa o voteze. Este dreptul acestei institutii. Pe de alta parte, (...) prezenta mea astazi in sesiunea plenara nu a avut legatura cu statul de drept din Romania. In ciuda acestui lucru, am facut…

- Premierul Viorica Dancila l-a primit marti pe Michel Barnier, negociatorul UE pentru Brexit, potrivit unui comunicat al Guvernului. "Dialogul dintre cei doi oficiali s-a axat pe stadiul negocierilor dintre Uniunea Europeana si Marea Britanie si a reliefat nivelul foarte bun al cooperarii dintre…

- Premierul Viorica Dancila le-a spus miercuri europarlamentarilor din grupul S&D, din care face parte PSD, ca protocoalele secrete dintre Parchete și SRI au reprezentat imixtiuni in Justiție, iar despre reprimarea violenta a mitingului din 10 august a spus ca Romania nu poate asista pasiva la incalcarea…