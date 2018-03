Stiri pe aceeasi tema

- Naționala Romaniei de handbal feminin joaca in aceasta seara, de la ora 18:30, returul cu Rusia din grupa preliminara pentru Campionatul European. Partida va fi in direct la TVR 1 și liveTEXT pe GSP.ro. "Tricolorele" au fost invinse miercuri, la Togliatti, de campioanele olimpice, scor 25-30. O victorie…

- LIVE PRO TV ISRAEL ROMANIA LIVE VIDEO ONLINE STREAM PRO TV. ISRAEL si ROMANIA s-au intalnit de 20 de ori pana acum. Palmaresul este favorabil "tricolorilor": zece victorii, cinci egaluri si cinci infrangeri, golaveraj 29-19. Meciul amical ISRAEL ROMANIA se joaca, sambata, de la ora 20:00, la Netanya,…

- Nationala feminina de tineret a debutat cu o victorie, 33-25 in fata Croatiei, in turneul de calificare de la Cluj pentru Campionatul Mondial. Selectionerul Gheorghe Tadici a tras primele concluzii dupa primul sau joc oficial pe banca tehnica a natioanlei sub 20 de ani. ”A fost un meci cu…

- Nationala feminina are parte de una din cele mai dificile saptamani din ultimii ani ca deplasare, tinand cont ca a fost nevoita sa calatoreasca nu mai putin de vreo 40 de ore in ultimele zile. Dupa un drum dus-intors pana la Togliatti, pentru partida cu Rusia din preliminariile Campionatului European…

- Compania a inregistrat o crestere a cifrei de afaceri cu 25% in 2017. EIT Forum Auto, reprezentantul oficial si unic importator Volvo pe piata autohtona, estimeaza afaceri de 30 mil. euro pentru anul in curs, plus 45% fata de rezultatele inregistrate in 2017 cand veniturile companiei…

- Ce a spus Cristina Neagu despre meciul cu Rusia. Capitanul echipei nationale de handbal feminin a Romaniei a declarat, vineri, ca isi doreste foarte mult o revansa in returul cu Rusia, o victorie in special pentru fani. Intr-o conferinta de presa sustinuta alaturi de antrenorii Martin Ambros si Horatiu…

- Nationala feminina de handbal a Romaniei a fost invinsa clar de formatia Rusiei, cu scorul de 30-25 (17-15), miercuri, la Togliatti, intr-un meci din Grupa a 4-a a preliminariilor Campionatului European din 2018. Tricolorele au fost conduse de la un capat la altul al meciului si s-au ridicat in putine…

- Nationala de senioare va disputa in aceasta saptamana doua partide cu Rusia in preliminariile Campionatului European din 2018. Mansa tur va avea loc astazi, ora 17:30, la Togliatti, iar returul se va desfasura duminica, la Cluj. Romania poate obtine calificarea la turneul final inca din aceasta saptamana,…

- Pentru a treia oara in istorie Romania va gazdui FIBA 3x3 Europe Cup ndash; turneul final al Campionatul European de Baschet 3x3, eveniment care se va desfasura la Bucuresti, in perioada 14 16 septembrie.Potrivit organizatorilor, competitia este organizata de catre Sport Arena Streetball si Federatia…

- Șumudica, despre titlul in Liga 1: ”Lupta la titlu se va da FCSB si CFR Cluj”. Antrenorul Craiovei, pus la colț. Marius Șumudica, antrenorul lui Kayserispor, a vorbit despre lupta la titlu din Liga 1, l-a criticat pe Devis Mangia, l-a “ințepat” pe Nicolae Dica și a vorbit despre situația sa din Turcia.…

- Nationala de handbal feminin a Romaniei se va reuni duminica la Bucuresti, lotul antrenat de Ambros Martin fiind format din 16 jucatoare, care vor evolua in dubla cu Rusia, in 21 martie, la Togliatti, si in 25 martie, la Cluj in preliminariile CE din 2018. Lotul convocat de selectionerul Ambros Martin…

- Iuliu Mureșan sare in apararea lui Dan Petrescu Președintele CFR-ului crede ca antrenorul devine alt om atunci cand echipa sa intra in teren. Mureșan considera ca lipsa lui Dan Petrescu de pe banca tehnica, la meciul cu FCSB va afecta șansele la victorie ale clujenilor. "Va conta absența lui Dan…

- U CRAIOVA - ASTRA GIURGIU ONLINE STREAM LIVE VIDEO DIGISPORT Fotbalistul portughez al formatiei CS Universitatea Craiova, Tiago Ferreira, a declarat ca el si colegii sai trebuie sa profite de atmosfera creata de suporterii proprii, pentru ca adversarilor le este greu sa joace pe noul stadion "Ion…

- CSU CRAIOVA ASTRA GIURGIU LIVE STREAM ONLINE VIDEO DIGI SPORT TELEKOM SPORT. Arbitrul Alexandru Tudor va conduce la centru meciul CSU Craiova - Astra Giurgiu, care se va disputa, sambata, de la ora 20:45, LIVE STREAM ONLINE VIDEO la DIGI SPORT si TELEKOM SPORT. Alexandru Tudor va fi ajutat de asuistentii…

- Antrenorul nationalei Romaniei, Lynn Howells, spune ca obiectivul pentru partida cu Belgia, de sambata, din etapa a 4-a a Rugby Europe International Championship (REIC) 2018 este victoria, dar prima reprezentativa trebuie sa revina la ceea ce a jucat in partidele-test din toamna trecuta. ''Pentru…

- CSM Bucuresti, campioana en titre, a fost invinsa neasteptat de SCM Craiova cu scorul de 23-21 (11-12), miercuri, in Sala Polivalenta din Banie, intr-un meci din etapa a 19-a a Ligii Nationale de handbal feminin. CSM Bucuresti, echipa calificata in sferturile de finala ale Ligii Campionilor,…

- Jocul slab din Spania, de acum doua saptamani, soldat cu o infrangere rușinoasa a "tricolorilor", 10-22, a fost continuat și in prima repriza de la Cluj. Intr-un stadion pustiu, in care iți puteai auzi și respirația, pe un frig patrunzator, "stejarii" au deschis repede scorul, in minutul 6. ...

- Esteto.ro, magazin online cu produse beauty deținut de antreprenorul Octavian Jomir, și-a dublat cifra de afaceri în 2017, atingând pragul de 1,5 milioane de euro. În cei 5 ani de la înființarea business-ului, s-au plasat peste 100.000 de comenzi online pe esteto.ro, în…

- Germania a profitat din plin de faptul ca jucatorii din NHL nu au venit la editia din acest an a Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang si s-a calificat in finala turneului masculin de hochei pe gheata. In ultimul act programat duminica, nemtii vor juca pentru medalia de aur in fata ”olimpicilor”…

- A inceput cea de-a 39-a editie a targului romanesc de turism Vânzarile de early booking au crescut, astfel încât reprezentanti din tursim pot sa creioneze înca de la târgul deschis ieri, estimarile pentru sezonul estival. Aurelian Marin, managerul unei din agentii…

- O expeditie din punct de vedere stiintific va urma un traseu de 20.000 de kilometri pe recent deschisa sosea trans-siberiana din Rusia si ce are ca obiectiv principal analiza efectului schimbarilor climatice asupra Padurii Boreale va fi organizata, in vara acestui an, de specialisti ai Centrul de Cercetari…

- Magazinele online din Romania inregistreaza una dintre cele mai rapide cresteri din Europa Centrala si de Est, din punct de vedere al numarului de vizite de pe terminale mobile, cu o medie de 41%, arata rezultatele unui studiu publicat, joi, de reprezentantii unei platforme de eCommerce din regiune.…

- Cristina Neagu (29 de ani) primeste 22.000 de euro in fiecare luna de la CSM Bucuresti. Handbalista este depasita doar de Ibrahima Balde (CFR Cluj) in topul celor mai bine platiti sportivi din Romania. Venita la Bucuresti in luna aprilie a anului trecut cu obiectivul declarat de a castiga Liga Campionilor…

- Un magazin online pentru copii a introdus plata cu Bitcoin pentru produse precum jucarii, carucioare si biberoane, a anunțat compania. "Iniţial nu am crezut că merită să investesc timp şi resurse implementând această metodă de plată, crezând că…

- Ceea ce parea acum multi ani o fantasmagorie, a devenit o realitatea uzuala in zilele noastre. Bitcoin – moneda virtuala care a cunoscut o “explozie” in ultima perioada, poate fi folosita si in Romania pentru a face cumparaturi online. BeKid.ro este primul magazine online din Romania dedicat bebelusilor…

- Vasile Miriuta are motive serioase de ingrijorare inainte de meciul de azi cu FCSB. Antrenorul lui Dinamo se confrunta cu probleme de lot, dupa ce mai multi fotbalisti importanti s-au plans de probleme medicale. Cativa dintre fotbalistii dinamovisti s-au imbolnavit in aceasta saptamana, iar…

- ROMANIA-SPANIA LIVE ONLINE STREAM VIDEO TELEKOM SPORT. Capitanul nationalei de rugby a Spaniei, Jaime Nava, spune ca partida de duminica, impotriva Romaniei, va fi una ''istorica'' pentru echipa sa, care se poate apropia foarte mult de calificarea la Cupa Mondiala din 2019. ROMANIA-SPANIA LIVE ONLINE…

- RONALD GAVRIL - DAVID BENAVIDEZ LIVE pentru titlul WBC la BOX. ONLINE STREAM Antena 3 - VIDEO. Boxerul roman Ronald Gavril se bate duminica dimineața, de la ora 6.00, in direct in exclusivitate la Antena3, pentru titlul mondial in versiunea WBC la categoria semijlocie cu americanul David Benavidez. …

- CFR CLUJ - ASTRA GIURGIU LIVE in Liga I. ONLINE STREAM Digi Telekom Sport - VIDEO. CFR CLUJ și ASTRA GIURGIU se infrunta azi pe stadionul Dr. Constantin Radulescu, de la ora 20:45. Partida este LIVE VIDEO pe Digi Sport și Telekom și ONLINE STREAM pe aplicații. CFR CLUJ incearca sa termine…

- FC VOLUNTARI-CS UNIVERSITATEA CRAIOVA LIVE in Liga I ONLINE STREAM DIGISPORT VIDEO Antrenorul echipei de fotbal FC Voluntari, Claudiu Niculescu, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca isi doreste sa...

- CONCORDIA CHIAJNA-DINAMO ONLINE STREAM LIVE VIDEO DIGISPORT TELEKOM SPORT Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Vasile Miriuta, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca formatia sa nu a mai...

- Simona Halep, tot pe locul 2 WTA. Poate reveni pe prima poziție mondiala. Confirma ca a semnat cu Nike. In recuperare dupa accidentarea la glezna, Simona Halep nu a participat la meciurile pe care naționala feminina de tenis le are in cadrul Fed Cup, competiție ce a avut loc, la finalul saptamanii,…

- ROMANIA-GERMANIA ONLINE STREAM LIVE VIDEO TELEKOM SPORT 1 Anul acesta este unul foarte important pentru rugby-ul romanesc, deoarece echipa nationala a Romaniei are sansa de a se califica pentru Cupa Mondiala, a declarat antrenorul Lynn Howells. ROMANIA-GERMANIA ONLINE STREAM LIVE VIDEO TELEKOM SPORT…

- ROMANIA-CANADA ONLINE STREAM LIVE VIDEO TELEKOM SPORT la FED CUP 2018 Sala Polivalenta din Cluj este cea mai potrivita locatie pentru desfasurarea unui meci de Fed Cup considera jucatoarea de tenis Simona Halep, care a sosit miercuri seara pe aeroportul "Avram Iancu" din Cluj, pentru a sustine echipa…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, vineri, ca nu intentioneaza sa joace la egal meciul FCSB, deoarece daca ar face acest lucru formatia sa ar pierde cu siguranta. “Tot timpul, cand joci in deplasare, daca nu pierzi, e un rezultat bun, dar daca mergem cu gandul sa jucam la egal vom…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a pledat, joi, in intalnirea cu ambasadorul Republicii Federale Germania in Romania, Cord Meier-Klodt, pentru dialog si "comunicare deschisa si constanta" si a subliniat importanta asigurarii de catre partenerii apropiati ai Romaniei a unor abordari…

- Sala Polivalenta din Cluj este cea mai potrivita locatie pentru desfasurarea unui meci de Fed Cup considera jucatoarea de tenis Simona Halep, care a sosit miercuri seara pe aeroportul Avram Iancu din Cluj, pentru a sustine echipa Romaniei in meciurile din acest weekend, conform Agerpres.ro. Jucatoarea…

- Monitorul de Cluj și site - ul monitorulcj.ro își consolideaza poziția de lider în presa locala tiparita și online, potrivit clasamentului trafic.ro care monitorizeaza audiența site-urilor din România. monitorulcj.ro a urcat pe poziția 55 în clasamentul general al publicațiilor…

- GAZ METAN MEDIAȘ - FCSB LIVE. ONLINE STREAM Liga I DigiSport - VIDEO. Gaz Metan joaca sambata, de la ora 20,45 pe teren propriu prima partida oficiala din 2018, contra FCSB, contand pentru etapa 23 din Liga 1. Partida este LIVE VIDEO pe DigiSport și Telekom Sport. GAZ METAN MEDIAȘ - FCSB LIVE.…

- Antrenorul si presedintele Craiovei nu sunt pe aceeasi lungime de unda in privinta sanselor la titlu ale Universitatii, dar si a transferurilor facute in iarna aceasta. In timp ce Devis Mangia a subliniat achizitiile importante facute de CFR si FCSB, pe care le considera singurele favorite la titlu,…

- SIMONA HALEP-CAROLINE WOZNIACKI ONLINE STREAM LIVE VIDEO EUROSPORT Jucatoarea româna de tenis Simona Halep a marturisit ca are probleme la glezna dreapta, înaintea finalei turneului Australian Open, dupa ce în primul tur s-a accidentat la glezna stânga. SIMONA HALEP-CAROLINE…

- O familie din nordul Bucurestiului aloca, in medie, aproximativ 3.000 de euro pentru o vacanta, cu 45% mai mult decat o familie din sudul Capitalei si de doua ori mai mult decat cheltuiala medie a unei familii la nivel national, potrivit unui studiu realizat de TUI TravelCenter, unul din cei mai…

- Nationala Romaniei se pregateste pentru a relua campania de calificare la Cupa Mondiala din Japonia 2019, odata cu inceperea returului Rugby Europe International Championship (REIC), „stejarii” urmand sa dispute cinci partide in competitia europeana, trei pe teren propriu si doua in deplasare, scrie…

- Cumparaturile online au început sa fie din ce în ce mai populare în România. De altfel, un studiu recent arata faptul ca shopping-ul online al românilor a crescut cu 40% în 2017, la 2,8 miliarde de lei Totuși, de multe ori, apar și țepele date de așa-zisele…

- HALEP-BEGU LIVE la SHENZEN. ONLINE STREAM DIGISPORT. Jucatoarele române de tenis Simona Halep si Irina Begu vor fi adversare în semifinalele turneului WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 626.750 dolari, dupa ce liderul mondial a trecut, joi, cu 6-2, 6-2 de belarusa Arina…