Stiri pe aceeasi tema

- Dupa reanexarea Dobrogei la Romania, in 1878, apreciindu se valoarea Constantei ca viitor port maritim al tarii, s au inceput studiile pentru construirea unui port modern, capabil sa deserveasca economia intregii tari. Constienti ca dezvoltarea sa trebuia gandita prin legaturile pe care le avea cu tara,…

- Magistrații Curții de Apel Ploiești au pronunțat, marți, dupa o amanare, verdictul final in procesul dintre procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, pe de-o parte, și postul Antena 3, respectiv mai mulți jurnaliști cunoscutii din cadrul acestuia.

- O hotarare de Guvern aparuta la sfarșitul anului 2016 aduce schimbari importante in procesul de inmormantare. Hotararea a intrat in vigoare din 17 februarie 2018, iar preoții care nu respecta regulile risca amenzi usturatoare. Una dintre cele mai importante prevederi este legata de faptul ca procedura…

- Și Jean-Claude van Damme mai ia bataie, nu-i așa? Și, daca se intampla și pe plaiurile noastre mioritice, atunci dezvaluirile sunt, de-a dreptul, senzaționale. Mai exact, celebrul actor Jean-Claude van Damme a ajuns de doua ori in Romania, unde s-au turnat filmele in care era personajul principal. In…

- Un barbat de 57 de ani din Iordania a fost depistat de politistii de imigrari din Braila. Strainul a fost sanctionat contraventional cu 800 de lei si indrumat sa-si reglementeze dreptul de sedere, in calitate de membru de familie al unui cetatean roman.

- Compania Schweighofer pregatește cei mai performanți muncitori din industria de prelucrare a lemnului. De asemenea, anul acesta a extins proiectul Bursa Schweighofer și la Cluj-Napoca, unde au participat Vlad și Dragoș. ”Consider ca acest proiect este o oportunitate foarte…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a dat ordinul de incepere a proiectarii si executiei podului peste Dunare de la Braila. Consortiul italiano-japonez care a castigat contractul de 2,35 de miliarde de lei are la dispozitie 12 luni pentru proiectare, dupa care trebuie sa inceapa…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat miercuri proiectul de lege privind reglementarea activitatii de telemunca. "Este un proiect de lege foarte popular în Japonia, adică legislaţia din Japonia a stat la baza legislaţiei din România, acolo sunt foarte multe persoane care preferă…

- Potrivit unui comunicat de presa, kit-ul functioneaza pentru toate versiunile cunoscute ale amenintarii ransomware GandCrab si este disponibil pe www.nomoreransom.org - un portal online disponibil inclusiv in limba romana, si in sectiunea dedicata instrumentelor de decriptare de pe labs.bitdefender.com.Aplicatia…

- Luni, 26 februarie, a fost emis ordinul de incepere pentru faza de proiectare a Podului suspendat de la Braila, au spus surse oficiale pentru ECONOMICA.NET. Contractul pentru constructia Podului de la Brailaa fost semnat pe 15 ianuarie cu asocierea italo-nipona ASTALDI S.p.A. – IHI INFRASTRUCTURE…

- Carmen Nicoleta Danila, femeia care a dat foc camerei unde se afla tezaurul unei filiale a BCR a fost condamnata definitiv la cinci ani de inchisoare cu executare. Incendiul a avut loc in noiembrie 2011, iar focul a mistuit peste 200.000 de euro.

- Proiectul legislativ care prevedea modificarea art. 2 al legii nr. 75 din 16 iulie 1994, privind arborarea drapelului Romaniei, intonarea imnului national si folosirea sigiliilor cu stema Romaniei, a fost respins ieri de Senat cu 62 de voturi „impotriva” si doar 26 „pentru”, scrie adevarul.ro. Potrivit…

- Senatul a adoptat, in sedinta plenului de miercuri, in calitate de prima Camera sesizata, propunerea legislativa initiata de parlamentari PSD si ALDE privind infiintarea, organizarea si functionarea Bancii de Dezvoltare a Romaniei - SA. „Pe fondul unei lipse acute de finantare extra-bugetara,…

- Direcția Naționala Anticorupție a pierdut in prima instanța procesul intentat de un avocat din dosarul lui Paul de Romania pentru ca a fost incatușat excesiv. Avocatul Robert Roșu, de la Țuca, Zbarcea și Asociații, a reușit sa convinga judecatorii Tribunalului București ca DNA trebuie sa ii plateasca…

- Proiectul de hotarare privind preluarea autobazei RATB Pipera pentru construirea Spitalului Metropolitan se afla din nou pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) ce va avea loc saptamana viitoare, dupa ce a fost respins in urma votului la ultima sedinta.Proiectul…

- Cresterea gradului de reciclare a gunoiului in gospodarii sau la agentii comerciali nu tine pasul cu pretentiile europene sau cu cotele impuse la nivel national. Pentru acest motiv, in ciuda campaniilor de constientizare si a amenzilor impartite celor care nu selecteaza, Oradea continua sa…

- Comuna Mera risca sa ramana fara serviciu de colectare a gunoiului menajer de la populație. Conducerea Primariei Mera i-a anunțat pe locuitorii comunei ca firma care se ocupa de colectarea gunoiului nu vrea sa mai vina din cauza cheltuielilor foarte mari pe care trebuie sa le faca. Mașina care colecteaza…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri ca exista o serie de pericole care risca sa se adanceasca in cazul in care Guvernul va continua politica de tip "populist-electoralista". "Au dat o OUG prin care sa plateasca contributiile de sanatate la bugetul de stat. Este o ineptie inimaginabila…

- Corina Crețu a anunțat ca sunt probleme la dezvoltare regionala, unde Romania risca sa piarda in 2018 miliarde de euro, iar la proiectele care țin de transporturi și spitalele regionale sunt intarzieri.

- Traficul rutier este blocat, marti dupa-amiaza, pe DN 2B, intre Soseaua Baldovinesti si municipiul Braila, in urma unui accident cu cinci victime, intre care una inconstienta, potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al ISU Braila, lt. col. Stefan Stoian. "In accident au…

- Comisarul european pentru politici regionale, Corin Cretu, a semnalat, marti, dupa o intrevedere cu premierul Viorica Dancila, ca, daca nu se vor face eforturi majore, Romania risca pierderea unor fonduri europene importante in domenii precum Dezvoltare Regionala, Transporturi si Sanatate. ”Am discutat…

- Comisarul european Corina Cretu avertizeaza ca, daca Romania nu face eforturi anul acesta, risca sa piarda fonduri europene importante. Corina Cretu a afirmat ca exista in continuare intarzieri, in special in ceea ce priveste dezvoltarea regionala, dar si la transporturi si la constructia celor trei…

- Prima intrevedere importanta avuta de Viorica Dancila, la Palatul Victoria, dupa preluarea prerogativelor de premier este cea de marti dimineata, cu comisarul european pentru politici regionale, Corina Cretu. La finele intrevederii ce a avut ca principal subiect absorbtia de fonduri europene, Cretu…

- Comisarul european pentru politici regionale, Corin Cretu, a semnalat, marti, dupa o intrevedere cu premierul Viorica Dancila, ca, daca nu se vor face eforturi majore, Romania risca pierderea unor fonduri europene importante in domenii precum Dezvoltare Regionala, Transporturi si Sanatate.

- Corina Cretu s-a intalnit la Palatul Victoria cu premierul Viorica Dancila. "Din punctul nostru de vedere, al Comisiei Europene, vom avea o relatie buna si un dialog permanent. (...) Am discutat despre proiectele aflate in lucru si, evident, despre problemele si riscurile cu care Romania se confrunta.…

- „Am discutat despre proiectele aflate in lucru și, evident, despre problemele și riscurile cu care Romania se confrunta. Dupa cum am mai spus Romania a facut progrese anul trecut, mai ales in ultimele luni, dupa ce au fost acreditate autoritațile de management și control a fondurilor europene. S-au…

- Comisarul european pentru politici regionale, Corina Cretu, a semnalat, marti, dupa o intrevedere cu premierul Viorica Dancila, ca, daca nu se vor face eforturi majore, Romania risca pierderea unor fonduri europene importante in domenii precum Dezvoltare Regionala, Transporturi si Sanatate.…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, a declarat marti ca, in cazul in care nu se vor face "eforturi majore", Romania risca sa piarda anul acesta fonduri europene importante. Corina Cretu s-a intalnit la Palatul Victoria cu premierul Viorica Dancila. "Din…

- O organizatie sindicala a facut public pe site un anunt prin care le cerea politistilor din Slatina cate doi lei pentru plata cetateniei. Ulterior, anuntul a disparut dupa ce a fost postat si la avizierul din holul institutiei, potrivit StirileTvr.ro.

- Spanac fertilizat cu dejecții de pește. Cercetarea, care reprezinta o premiera la nivelul Romaniei, este derulata in cadrul unui laborator de la Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara (USAMV) din Cluj-Napoca, județul Cluj. Concret, dejectiile de peste sunt folosite ca fertilizant in…

- Semnal de alarma de la Bruxelles. Romania va ajunge pe lista neagra alaturi de Polonia pentru ca pune in pericol independenta Justitiei. Cel putin asa sustin jurnalistii publicatiei EUObserver.

- Productia primului transportor blindat 8x8 AGILIS, in anul 2020 Romanian Military Vehicle Systems va finaliza în anul 2020 productia primului transportor blindat 8x8 AGILIS din cele 400 vehicule de acest tip cu care va fi dotata armata româna, se arata într-un comunicat al…

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…

- Dezvoltarea cooperarii cu Japonia va ramane un obiectiv constant al politicii externe a Romaniei, indiferent de formula politica a guvernarii de la Bucuresti, a afirmat vicepremierul Paul Stanescu, marti, la Palatul Victoria. 'Aprofundarea relatiilor cu Japonia constituie o prioritate a componentei…

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…

- Proiectul Podului de la Braila are o valoare de aproximativ 500 de milioane de euro, este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructura din ultimii 27 de ani lansate in Romania si va fi construit de o asociere de firme din Europa si din Asia, ceea ce ofera un plus de…

- Luni, la Ministerul Transporturilor a fost semnat contractul pentru unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructura ale Romaniei - proiectarea si executia obiectivului „Pod suspendat peste Dunare”. Valoarea proiectului este de aproximativ 500 de milioane de euro.

- Luni 15 ianuarie 2018 la Ministerul Transporturilor a fost semnat contractul pentru realizarea podului rutier peste Dunre proiect în valoare de 500 milioane de euro dup care sa inut o conferina de pres comun susinut de primministrul Mihai Tudose i ministrul Transporturilor Felix Stroe.&rdquo......

- Astazi, la ora 14.00, la Ministerul Transporturilor a fost semnat contractul pentru unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructura ale Romaniei proiectarea si executia obiectivului "Pod suspendat peste Dunare". Valoarea proiectului este de aproximativ 500 de milioane de euro.In prezenta…

- Contractul pentru constructia podului de peste Dunare intre Braila și Macin a fost semnat luni la București, in prezenta premierului Mihai Tudose si a ministrului Transporturilor Felix Stroe. Aceasta este cea mai complexa lucrare de infrastructura rutiera din Romania, din ultimii 27 de ani. Mihai Tudose…

- Contractul pentru constructia podului de peste Dunare intre Braila și Macin a fost semnat luni la București, in prezenta premierului Mihai Tudose si a ministrului Transporturilor Felix Stroe. Aceasta este cea mai complexa lucrare de infrastructura rutiera din Romania, din ultimii 27 de ani. Asocierea…

- Asocierea ASTALDI S.p.A. – IHI INFRASTRUCTURE SYSTEMS CO. LTD. a fost declarata caștigatoarea contractului pentru proiectarea și execuția Podului suspendat peste Dunare in zona Braila, cu o valoare de 1,99 miliarde de lei, fara TVA. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR)…

- Premierul Mihai Tudose a spus luni referitor la realizarea podului suspendat peste Dunare, de la Braila, ca "s-a intrat in linie dreapta". "S-a intrat in linie dreapta. Este un obiectiv major, (...) este si un element de siguranta nationala si un element de normalitate (...) un fluviu nu se mai traverseaza…

- Vești noi pentru romani! Potrivit unui proiect legislativ inițiat de Ministerul Dezvoltarii, orice gospodarie din Romania va trebui sa dețina hidranți sau sisteme corespunzatoare pentru cazurile de incendiu. Actul normativ prevede modificarea și completarea Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare…

- Proiectul prin care Romania și-ar fi facut loc spre elita unuia dintre cele mai spectaculoase sporturi de iarna, sariturile cu schiurile, e-n cumpana dupa ce principalii noștri saritori au fost retrași de la Turneul celor 4 Trambuline, competiție inceputa, tradițional, la finele lui decembrie Cei mai…

- Peste 10.300 de cazuri de rujeola s-au inregistrat in Romania de la debutul epidemiei, din care 37 de decese, iar un al 38-lea deces posibil din cauza rujeolei este in curs de investigare, arata ultimele date transmise de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT).In…

- Bulgarul care cere independenta a trei regiuni de la sud de Dunare si alipirea lor cu România s-a facut nevazut. Boris Kamenov vrea sa separe judetele Vidin, Vratsa și Montana de Bulgaria, iar apoi sa ceara alipirea de România. Doar ca de la vorba, la fapta, e cale lunga. …

- Doi cetateni romani, acuzati de autoritatile SUA risca 20 ani de inchisoare Doi cetateni români au fost acuzati oficial pentru ca ar fi patruns ilegal în sistemul de monitorizare video al Politiei din Washington si ar fi introdus doua programe cu intentia de a obtine bani, cu câteva…

- Cu putin noroc in 2018 ar putea fi deschisi circulatiei aproape 80 de kilometri de autostrada, insa alocarile bugetare infime, taierile de finantare, in unele cazuri la zero, si balbele autoritatilor pun sub semnul intrebarii multe dintre proiectele cheie, inclusiv autostrada Sibiu - Pitesti, proiectele…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, joi, ca nu sustine proiectul de lege privind statutul Casei Regale, apreciind ca Palatul Elisabeta ar trebui sa revina in administrarea si proprietatea statului roman dupa decesul regelui Mihai, informeaza agerpres.ro. "Romania nu este monarhie, ci republica.…