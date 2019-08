Romania risca sa piarda fonduri UE de 10 miliarde de euro, avertizeaza PNL cerand masuri urgente

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a cerut luni Guvernului sa accelereze toate procedurile pentru absorbtia de fonduri europene, subliniind ca in caz contrar Romania risca sa piarda 10 miliarde de euro la care are dreptul in cadrul exercitiului financiar 2014 - 2020. "Tragem un semnal de…

- Președintele PNL - Ludovic Orban a facut o declarație, la finalul Biroului Executiv al PNL, prin intermediul careia atrage atenția guvernului ca Romania risca sa piarda minim 10 miliarde de euro din banii europeni la care are dreptul, in cadrul

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca mentinerea ritmului in care Guvernul s-a imprumutat in primul semestru ar duce la depasirea de catre Romania a nivelului mediu de indatorare din Uniunea Europeana in doi ani. "In primele sase luni, Guvernul a imprumutat (...) aproape 10 miliarde…

- "Este bine sa clarificam un pic aceste chestiuni cu Comisarul. Cine il numește și cum se procedeaza. Doamna prim-ministru m-a informat ca doreste sa nominalizeze o persoana pentru comisar interimar, ceea ce s-a și intamplat. In continuare, insa, dupa validarea candidatei propuse pentru Președinția…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, acuza Guvernul ca "pregateste" un "atentat" impotriva culturii nationale, prin reducerea bugetelor, el somand Guvernul sa gaseasca resursele financiare pentru a asigura functionarea normala a institutiilor de cultura care sunt finantate din buget, transmite Agerpres.…

- Calin Popescu Tariceanu a facut un apel la premierul Viorica Dancila sa acorde „o atenție sporita” contractului Exxon-OMV legat de gazele din Marea Neagra. Liderul ALDE declara ca Agenția Naționala pentru Resurse Minerale trebuie sa dea acordul de prelungire a licenței pentru a fi respectat…

- Senatorul PNL Carmen HARAU critica in termeni foarte duri politica economica falimentara pe care guvernele PSD au pus-o in practica in Romania, prin care banii imprumutați de Guvern umplu buzunarele producatorilor din alte țari și face un apel pentru susținerea moțiunii de cenzura a PNL, singura…

- Președintele PNL Târgu Jiu, Marcel Romanescu, care este și primar al orașului, îi cere demisia lui Ludovic Orban din fruntea partidului, dupa ce acesta a declarat ca nu i se pare normal ca cei care lucreaza în IT sa fie scutiți de plata impozitului pe venit.Președintele PNL…