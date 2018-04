Romania risca sa fie data in judecata din cauza poluarii de comisarul european pentru mediu

Stiri pe aceeasi tema

- Prețul la raft al alimentelor a crescut in luna februarie a acestui an cu 3,7% fața de perioada similara a anului trecut, cea mai mare a patra scumpire din UE, se arata intr-o analiza a Comisiei Europene, potrivit careia pentru țara noastra s-a raportat cea mai mare creștere a indicelui armonizat al…

- Copiii din Franța vor incepe școala la varsta de trei ani, in loc de șase, in urma noilor reforme anunțate de președintele Emmanuel Macron. Schimbarea va face ca Franța sa aiba una dintre cele mai scazute varste de școlarizare obligatorii in Europa. Totuși, noile prevederi vor afecta doar un numar mic…

- Atleta din Targu Jiu, Adela Baltoi, a castigat proba de 10 kilometri a intrecerii SportGuru Timisoara 21K. La eveniment au participat atleti din Italia, Ungaria, Serbia, Bulgaria, Germania si Franta. Sportiva legitimata la CS Pandur...

- Un tribunal slovac a decis ca serviciile Uber sunt ilegale și trebuie suspendate, scrie Reuters. Serviciile sunt inca active in Bratislava, oraș unde au fost lansate in august 2015. Uber are probleme in mai multe țari europene. Serviciile sale au fost interzise in Bulgaria și suspendate in Ungaria și…

- Romania figureaza in topul regiunilor cu cele mai mari scaderi a gradului de ocupare a forței de munca din Uniunea Europeana, fiind vizate locurile de munca ocupate din Oltenia și Moldova. De cealalta parte, cea mai mare creștere a ocuparii forței de munca a fost in Polonia (+4,8 la suta) și Spania…

- Comandamentul Multinational al Diviziei Sud-Est Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat joi, la Centrul National de Instruire Întrunita de la Cincu, unde a participat la ceremonia de declarare a capacitatii depline a Comandamentului Multinational al Diviziei Sud-Est (HQ-MND-SE),…

- Un numar de 649.855 de persoane au cerut azil in Uniunea Europeana in anul 2017, numar cu aproape jumatate mai mic decat recordul de 1,26 milioane de solicitanti de azil inregistrati in 2015, releva un studiu al Biroului de statistica al UE (Eurostat) publicat marti pe site-ul sau, informeaza AGERPRES…

- Astazi, 22 martie, la Centrul National de Instruire Intrunita (CNII) „Getica” din Cincu, judetul Brasov, este organizata Ziua Distinsilor Vizitatori a Exercitiului ,, Dacian Lancer 18”, incepand cu ora 11.30. Exercițiul are rol de evaluare a Comandamentului Multinational de Divizie Sud-Est – MNDSE,…

- 204 aradeni – aproape dublu fata de 2016 – s-au adresat in cursul anului trecut Casei de Asigurari de Sanatate (CAS) Arad, pentru a recupera contravaloarea serviciilor medicale de care au beneficiat in tarile Uniunii Europene. Pentru serviciile medicale efectuate de asiguratii aradeni in tarile UE,…

- Spectacole din Serbia, Germania, Olanda, Franța, Kosovo, Ungaria, Bulgaria, Italia și Romania – le veți putea vedea pe toate in luna mai, cand are loc Festivalul Euroregional de Teatru Timișoara, TESZT. Evenimentul a ajuns la ediția cu numarul 11.

- ♦ Germania se bazeaza pe sprijinul partenerilor europeni intr-un conflict comercial cu SUA, cea mai mare economie a lumii. Intr-un astfel de razboi, Europa de Est s-ar gasi intr-o pozitie delicata. Cand Trump a avertizat ca va suprataxa masinile germane daca europenii se impotrivesc…

- Potrivit datelor comunicate de Eurostat, romanii care lucreaza au, de departe, cel mai ridicat risc de saracie dintre toti cetatenii UE, cu un procentaj de 18,9%. La mare distanta dupa noi, figureaza in statistica de profil state precum Grecia (14,1%) si Spania (13,1%). Pentru referinta,…

- Romania, in topul tarilor UE in ce priveste rata mortalitatii Pe 2015, România are a doua cea mai ridicata rata a mortalitatii din Uniunea Europeana. Potrivit datelor pe anul 2015, publicate, astazi, de Oficiul european de Statistica, EUROSTAT, Bulgaria se afla pe primul loc cu 1.660…

- Romania are, dupa Bulgaria, cea mai ridicata rata a mortalitații din Uniunea Europeana. Potrivit datelor statistice, cele mai multe decese sunt cauzate de bolile cardiovasculare. Romania are a doua cea mai ridicata rata a mortalitații din Uniune Europeana. Potrivit Eurostat, in țara noastra s-au inregistrat…

- ”Perspectiva noastra nationala asupra politicii externe - vom intari Parnteneriatul strategic cu SUA, dezvoltand puternic si componenta economica. Avem un parteneriat foarte bun pe partea de Aparare, dar eu cred ca aceasta tara, Romania, are dreptul sa beneficieze si de o componenta economica. Noi…

- Tot dinspre centrul continentului, de aceasta data din Germania, va intra in curand pe piata locala o alta marca celebra. Este vorba de retailerul de imbracaminte Kik Textilien, care este deja prezent in tarile baltice, Polonia, Ucraina, Belarus, Rusia si chiar Kazahstan, asta pe langa filialele din…

- UE, gata sa sancționeze noua tari, inclusiv Romania, pentru poluare Comisia Europeana va decide miercuri daca lanseaza ori nu procedurile de sanctionare a celor noua state membre UE, printre care se numara si Romania, evaluate in privinta masurilor de imbunatatire a calitatii aerului in zone urbane,…

- Viktor Orban, care a luat cuvantul la o lansare de carte la Academia ungara de stiinte de la Budapesta, a avertizat impotriva "incercarilor" de ingradire a competentelor statelor membre si de construire a unor "State Unite ale Europei". Potrivit premierului ungar, Comisia Europeana "s-a…

- High-Tech Systems & Software (HTSS), producator și furnizor de soluții software și infrastructura hardware de business, bazate pe tehnologii TIC inovative, raporteaza pentru anul 2017 o creștere cu 40% fața de anul 2016, realizând o cifra de afaceri de 14,5 milioane de euro și un portofoliu…

- Un lucru cu care salajenii se pot mandri nu doar la nivel de țara, ci chiar la nivel european, este producția de miere de albine și produse apicole din județ. Conform statisticilor la nivel național, Salajul este printre primii cei mai mari producatori de miere de albine și totodata cel mai mare exportator.…

- Irlanda este izolata de restul continentului din cauza furtunii Emma. Toate mijloacele de comunicare aeriana și maritima au fost suspendate din cuaza vreii nefavorabile. Intre timp, in majoritatea Europei, vremea rea creaza probleme, iar numarul deceselor a ajuns la 59 de persoane, scrie BBC News. Majoritatea…

- Europa va fi lovita de un al doilea val de aer arctic, care va persista pana la jumatatea lunii martie, dupa frontul siberian care a provocat haos din Marea Britanie pana in Italia, ceea ce va duce la preturi mai mari ale energiei, relateaza Bloomberg, potrivit news.ro.

- Cei mai buni tineri matematicieni din lume au venit la Bucuresti pentru a gasi solutii la mai multe probleme, cu totii participand la concursul ”Romanian Master in Mathematics”, organizat de Colegiul National de Informatica „Tudor Vianu”. Colegiul Național de Informatica “Tudor Vianu”, in parteneriat…

- Restrictiile privind ratele de dobanda (interest rate restrictions - IRR) se clasifica in restrictii directe (asupra nivelului ratelor de dobanda - dobanda conventionala, penalizatoare) si restrictii indirecte (privind metodele de calcul -dobanda anuala efectiva , dobanda compusa, variabilitate), alte…

- Liderul pieței de materiale termoizolante, AdePlast, a depașit anul trecut pragul de 92 milioane de euro, o cifra de afaceri in creștere cu 20 de procente fața de rezultatul din 2017. „A fost o evoluție buna avand in vedere ca la momentul adoptarii bugetului ne-am propus o creștere de doua cifre, dar…

- Pentru un roman din cinci situatia financiara este un bun motiv de a continua sau de a opri o relatie sentimentala, in timp ce femeile par mai relaxate: doar una din 10 ar da papucii prietenului din motive ce tin de bani, se arata in Raportul Consumatorilor privind Platile Efectuate, transmis ieri.…

- Comisia Europeana va anunta la jumatatea lunii martie rezultatele evaluarii masurilor prezentate de noua state membre UE, inclusiv de Romania, in sensul imbunatatirii calitatii aerului, aceste tari riscand declansarea procedurilor de sanctionare."Putem confirma ca toate tarile membre vizate…

- Franța lui Macron se vrea/închipuie (nou) lider european și mondial, Germania lui Merkel își cauta coerența interna pentru a nu pierde pregnanța externa, Anglia se chinuie sa creada ca Brexitul este un handicap surmontabil (înca), Italia se afla în cautarea economiei pierdute,…

- "Ministrul Tudorel Toader a avut o exprimare care va ramane antologica acum vreo luna de zile: cancelariile se exprima atat cat le permitem noi. La fel și Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene, Comisia Europeana. Sigur, noi, ca romani, ar trebui sa ne simțim umiliți și revoltați de acest…

- In acelasi context, 96% dintre cumparatorii online fac achizitii din marketplace, platforme online pentru terti comercianti. 67% dintre acestia pun alegerea pe seama faptului ca preturile sunt mai bune, iar 43% au indicat gama mai larga de produse din fiecare categorie.Principalele motive…

- Nationala Serbiei, campioana editiei din 2010 a Cupei Davis, a pierdut fara drept de apel in prima runda a Grupei Mondiale, scor 0-3 cu SUA. O alta echipa cu pretentii, Elvetia - campioana in 2014, a cedat de asemenea primele trei puncte ale confruntarii cu Kazahstan. Serbia,…

- Cupa Davis, Grupa Mondiala. Se joaca Spania – Marea Britanie, Australia – Germania, Croația – Canada, Serbia – SUA. Meciurile din primul tur Franța – Olanda 0-0 / LIVE Japonia – Italia 0-1 / LIVE Spania – Marea Britanie 0-0 / LIVE Australia – Germania 1-1 / LIVE Kazahstan – Elveția 1-0 / LIVE Croația…

- Cererea de autovehicule cu propulsie alternativa a continuat sa creasca anul trecut, in Romania fiind inmatriculate 188 vehicule electrice (+154% fata de 2016) si 2039 hibride (+87,2% fata de 2016), potrivit datelor ACEA - Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile si ACAROM - Asociatia Constructorilor…

- Romania a depașit limitele de poluare, riscand sancțiuni in acest sens. Comisia Europeana a somat țara noastra, precum și alte opt state europene, sa ia masuri pentru a diminua poluarea aerului, pana la sfarșitul saptamanii viitoare. In caz contrar, urmeaza sa fie lansate procedurile de sancționare.…

- Marti a avut loc la Bruxelles o reuniune la nivel ministerial cu reprezentantii a noua tari care nu respecta normele privind calitatea aerului. Cele noua state membre – Cehia, Germania, Spania, Franta, Italia, Ungaria, Romania, Slovacia si Marea Britanie – risca sa fie vizate…

- O reuniune la nivel ministerial a fost convocata la Bruxelles pe 30 ianuarie cu reprezentantii a noua tari care nu respecta normele privind calitatea aerului. "Intr-un ultim efort pentru gasirea solutiilor la problema grava a poluarii aerului in Uniunea Europeana, comisarul UE pentru Mediu,…

- Tarile respective fac parte din cele 23 de state care depasesc limitele de emisii fixate in Uniunea Europeana pentru dioxidul de azot sau particulele fine (PM10), poluanti legati mai ales de circulatia rutiera si care sunt periculosi pentru sanatate. Executivul comunitar a decis sa-i convoace…

- Germanii sunt cei mai romantici europeni. Cel putin asta par sa sugereze rezultatele unui studiu realizat in opt tari care arata ca 39% dintre germani prefera sa puna pe masa lumanari atunci cand au o intalnire romantica sau o cina. La foarte mica distanta, atunci cand vine vorba despre romantism, sunt…

- Daca la jumatatea secolului trecut Romania era considerata o țara rurala, in timpul comunismului, pana in urma cu 29 de ani, s-a incercat o industrializare forțata. Dupa evenimentele din 1989, industrializarea a incetat, industria romaneasca a disparut, iar acum am devenit o forța in agricultura și…