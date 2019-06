România riscă penalizări dure din cauza gropii de gunoi de la Uricani Groapa de gunoi de la Uricani funcționeaza pe terenul unei persoane fizice, iar Romania risca sa intre in procedura de infrigement din cauza neinchiderii acestei locații și nu numai. Pentru a inchide depozitul de deșeuri neconform de pe raza orașului Uricani, Consiliul Județean Hunedoara intervine in problematica. A fost aprobat proiectul de hotarare privind adoptarea unor masuri pentru indeplinirea obligațiilor de mediu, referitoare la inchiderea depozitului neconform de deșeuri menajere Uricani. “Depozitul neconform de deșeuri menajere din Uricani a ramas neinchis la finalizarea proiectului… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

