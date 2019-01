România revine pe ultimul loc din UE ca procent din PIB alocat Cercetării Investițiile UE in cercetare și dezvoltare (R&D) au ajuns in 2017 la 2,07% din PIB cumulat al celor 28 de state membre, adica 320 de miliarde de euro, conform datelor Eurostat. Este un avans modest fața de acum 10 ani, cand aceste cheltuieli reprezentau 1,77% din PIB, și care nu permite prea mult optimism in ceea ce privește atingerea țintei fixate pentru 2020 – 3% din PIB. Uniunea ramane astfel mult in spatele campionilor mondiali in cercetare – in 2015, Corea de Sud aloca 4,22% din PIB, urmata fiind de Japonia (3,28%) și SUA (2,76%). China se situa la același nivel cu Uniunea, la 2,06% din PIB… Citeste articolul mai departe pe cronicaeuropeana.ro…

Sursa articol si foto: cronicaeuropeana.ro

