- Scandal la comisia parlamentara pentru alegerile din 26 mai, susține Romania TV. Șeful autoritații electorale permanente recunoaște ca au fost inregistrate nereguli și este tras la raspundere pentru faptul ca nu a facut publice problemele aparute. Șeful AEP, Florin Mitulețu, este audiat de…

- Președintele Asociației Procurorilor din Romania, Elena Iordache, trage un semnal de alarma, din cauza procurorilor din Consiliul Superior al Magistraturii, care aleg sa nu participe la ședințele Consiliului pentru a nu exista cvorum. Iordache susține ca aceasta situație aduce grave prejudicii activitații…

- Miercuri, 26 iunie, a avut loc, la Bucuresti, intalnirea de lucru la nivel de experti intre reprezentantii partii romane si cei ai partii ungare pentru analizarea aspectelor de interes comun in domeniul mormintelor si operelor comemorative de razboi. Delegatia ungara a fost salutata de catre Nicolae…

- „Pe 13 mai, in Aula Academiei Romane, Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale Ion I.C. Bratianu, condus de profesorul Dan Dungaciu, a prezentat Barometrul de Opinie ce cuprinde raspunsurile la 100 de intrebari pe teme și subiecte de actualitate din domeniul social, politic, economic,…

- Rezultatul alegerilor europarlamentare are o singura miza relevanta pe termen scurt: supraviețuirea politica a lui Dragnea. Miza mare o reprezinta alegerile prezidențiale din noiembrie. De fapt, sunt singurele alegeri care conteaza in Romania. S-a dovedit cu asupra de masura in ultimii ani ca președintele…

- Uniunea Democrata a Tatarilor Turco ndash; Musulmani din Romania in parteneriat cu Primaria Municipiului Constanta organizeaza duminica, 5 mai, incepand cu ora 17,00 un eveniment cultural dedicat Zilei Limbii Tatare. Evenimentul va avea loc la Centrul Multicultural Educativ pentru Tineret "Jean Constantin"…

- Florin Roman, deputat PNL, a spus, la mitingul PNL din Alexandria: ”Suntem in razboi cu Liviu Dragnea, suntem in razboi cu mafia din jurul lui Dragnea. A venit momentul revanșei. E ziua in care Romania se ridica și pe Dragnea trebuie sa-l punem in genunchi, sa ceara iertare și indurare poporului”. …

- Romania e omagiata in Franta, la 100 de ani, de cand Regina Maria a reusit sa o puna pe harta, la Conferinta de Pace de la Paris. Stranepoata Reginei Maria a fost primita la Crucea Rosie din Franta, la fel cum, in 1919, a fost intampinata Suverana Romaniei Mari. Si Regina Maria a fost presedinte onorific…