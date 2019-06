Stiri pe aceeasi tema

- Romania va fi reprezentata de 16 atleti, noua la masculin si sapte la feminin, duminica, la editia a doua a Campionatelor Mondiale de ultramaraton montan, de la Miranda do Corvo (Portugalia), potrivit Federatiei Romane de Atletism.

- Petre Apostol In Saptamana Mare, Sala Sporturilor „Olimpia” din Ploiești a gazduit grupele preliminare din cadrul calificarilor Campionatelor Europene de Volei U16 feminin și U17 masculin, din care au facut parte echipele naționale ale Romaniei. Iar Ploieștiul le-a purtat noroc celor doua echipe ale…

- Petre Apostol Astazi, in Sala „Olimpia” din Ploiesti, echipele nationale de volei ale Romaniei U17 masculin si U16 feminin vor debuta in ultima runda de calificare la turneele finale ale Campionatelor Europene. Primii care vor intra in competitie sunt baietii, care vor juca in compania Estoniei, de…

- Liga Profesionista de Fotbal solicita Federatiei Romane de Fotbal introducerea printre criteriile de obtinere a licentei pentru Liga I detinerea unui contract pentru a putea evolua pe un teren din localitatea respectivei echipe care ar urma sa promoveze, a afirmat presedintele LPF, Gino Iorgulescu,…

- In perioada 6 - 8 aprilie, arenele de tenis ale Clubului Vergilius din Iasi au gazduit intrecerile din cadrul turneului juvenil de tenis "Cupa Primaverii", desfasurat sub egida Federatiei Romane de Tenis. Clubul „Nada Florilor" din ...

- Nicolae Soare (CS Stiinta Bacau, CSM Bacau) si Andreea Alina Piscu (CS Stiinta Bacau) au castigat cursele seniorilor din cadrul Campionatelor Nationale de semimaraton, desfasurate sambata in Parcul Crang din Buzau. Soare a fost inregistrat cu timpul de 1 h 03 min 47 sec 43/100, urmat de…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat astazi ca parteneriatul cu Bergenbier, unul dintre cele mai longevive din istoria echipei naționale a Romaniei, a ajuns la final. Bergenbier a fost sponsorul primei reprezentative timp de aproape 14 ani, intre 1998 și 2008, reluand apoi sponsorizarea in anul 2015.…