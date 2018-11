Transparenta perceputa in elaborarea politicilor guvernamentale in cele 38 de tari in care activeaza Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare nu s-a imbunatatit de la inceputul deceniului, cu unele exceptii, cum ar fi Kazahstan, Romania si Ucraina, se arata in raportul anual de tranzitie publicat de BERD, transmite Reuters. Raportul prezinta progresele inregistrate de state in sase domenii cheie, de la competitivitate si rezistenta, pana la modul in care sunt guvernate.

'Desi in perioada 2010-2017 a scazut povara cerintelor de reglementare perceputa in multe economii unde BERD…