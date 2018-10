Romania Recicleaza ajunge din nou in Ilva Mica pe 9 octombrie

Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Environ in parteneriat cu Asociatia Sistemul National de Reciclare a Bateriilor (SNRB) si Primaria Bontida organizeaza, luni, 8 octombrie o campanie de colectare a deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) si a bateriilor uzate. Programul "Romania Recicleaza" va ajunge…

- Asociatia Environ si Asociatia Sistemul National de Reciclare a Bateriilor, in parteneriat cu Primaria Municipiului Tulcea si Servicii Publice SA Tulcea, au colectat deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) si bateriile uzate din peste 200 de locuinte din Tulcea, pe 29 septembrie.…

- Asociatia Environ si Asociatia Sistemul National de Reciclare a Bateriilor (SNRB) dau startul editiei cu numarul 2 Romania Recicleaza! Autoritatile publice, primarii de localitati mai mari sau mai mici, se pot inscrie intr-o noua editie a campaniei Romania Recicleaza, care se va desfasura…

- Romania are in acest moment circa 40.000 de kilometri de conducte de distributie a gazului natural, datele pentru 2016 de la Institutul National de Statistica, cele mai recente, aratand ca judetele cu cei mai multi kilometri de conducta sunt Mures, Prahova, Cluj, Ilfov si Bucuresti. La polul opus, judetele…

- Meteorologii au emis sambata o avertizare cod galben de ploi si instabilitate atmosferica valabila pana luni, la ora 21:00, in sudul si estul Transilvaniei, in vestul Moldovei, local in Maramures, precum si in zonele montane, transmite News.ro . Conform ANM, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica…

- 31 de judete intra incepand de joi seara sub avertizare cod galben de ploi torentiale, descarcari electrice si vijelii, pana sambata, la ora 21.00, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie. Judetele vizate de avertizare sunt: Alba, Arad, Arges, Bacau, Bihor, Bistrita-Nasaud, Botosani,…

- Furtunile puternice lovesc 15 judete, in orele urmatoare. Meteorologii au emis cod galben de vreme rea, ce dureaza pana la ora 18. Se vor semnala averse torentiale care vor depasi 25l/mp, frecvente descarcari electrice, grindina, intensificari ale vantului ce pot lua aspect de vijelie. Potrivit meteorologilor,…